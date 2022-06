KfW-Förderung „Der Bund handelt völlig irrational“: Der Bau billiger Wohnungen droht zu scheitern

Berlin Das Chaos um die KfW-Bundesförderung, Lieferkettenprobleme und enorme Kostensteigerungen bei Baumaterialien und Energie bedrohen den bezahlbaren Wohnungsneubau. „Viele der sozial orientierten Wohnungsunternehmen stehen vor massiven Liquiditätsverlusten“, warnte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft (GdW), anlässlich des Wohnzukunftstags des Verbands am Mittwoch.

„Die Lage ist dramatisch“, sagte Gedaschko. Kürzlich hatte bereits eine Umfrage des GdW bei seinen Mitgliedsunternehmen gezeigt, dass fast zwei Drittel der sozial orientierten Wohnungsunternehmen in Deutschland Neubauprojekte zurückstellen müssen. Fast ein Viertel sieht sich gezwungen, den geplanten Bau neuer Mehrfamilienhäuser komplett aufzugeben.

Das Fiasko rund um die KfW-Förderung habe jetzt schon Verzögerungen von bis zu zwölf Monaten bei Bau und Modernisierung verursacht, die nicht mehr aufzuholen seien, so der GdW. Die staatliche KfW-Förderbank hatte zu Beginn des Jahres Programme gestoppt, weil das Geld für die hohe Nachfrage nicht ausreichte. Das Handelsblatt hat sich bei einigen Unternehmen umgehört, welche konkreten Folgen der KfW-Förderstopp hat. Das ist das Ergebnis:

SBT Immobilien

Volker Leers ist nicht nur Sprecher der Geschäftsführung der SBT Immobilien in Saarbrücken. Leers ist auch Präsident des GdW-Regionalverbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft im Saarland. Sein Ärger ist auch nach mehreren Monaten nicht verraucht.

„Der Bund handelt völlig irrational und hat den Blick für die Erfordernisse in der Wohnungswirtschaft völlig verloren“, so Leers zum Handelsblatt. Schon der frühere Bauminister Horst Seehofer (CSU) habe einen Fehler gemacht, als er im November das Ende der KfW-55-Förderung für Ende Januar verkündete.

Das habe eine Förderschwemme ausgelöst, die nach dem Regierungswechsel dann Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Januar zu einem abrupten Stopp der KfW-Förderung veranlasst hatte. „Ohne Vorankündigung, ohne Vorwarnung wurden sämtliche Förderungen für energieeffizientes Bauen und Sanieren eingestellt“, sagt Leers. „Damit wurde der Wohnungswirtschaft der Stecker gezogen.“

Diese schnellen Beschlüsse mögen in der Politik funktionieren, betont Leers. „In der Wirtschaft funktioniert das nicht.“ Was erwarte der Minister? Dass die Wohnungswirtschaft in einem Moment eine Vollbremsung mache und im nächsten Moment wieder Gas gebe, fragt Leers. Auch wenn die Förderprogramme für Sanierungen zwischenzeitlich wieder aufgenommen worden seien und auch ein verschärftes Neubauförderprogramm wieder aufgelegt wurde, sei der Schaden „irreparabel“.

Von insgesamt 850 geplanten neuen Wohnungen der SBT Immobilien, lässt Leers wissen, „werden 120 nun nicht gebaut, weil mir die KfW-Förderung weggebrochen ist“.

Leers kritisiert nicht die Pläne der Regierung, für eine neue Förderkulisse zu sorgen, bei der die Treibhausgasemissionen im gesamten Lebenszyklus der Gebäude im Mittelpunkt stehen sollen. Das Problem sei nur, dass es dieses noch gar nicht gebe. Die Argumentation, das KfW-Programm sei finanziell ausgeschöpft gewesen, hält er für vorgeschoben. „Das ist ein Scheinargument. Robert Habeck wollte mit aller Gewalt die Förderkulisse der alten Bundesregierung zum Stillstand bringen.“

Die Folge: Allein die 3000 GdW-Mitgliedsunternehmen, so Leers, bauten in diesem Jahr bis zu 100.000 Wohnungen weniger als ursprünglich geplant.

Hofheimer Wohnungsbau

Norman Diehl ist Geschäftsführer einer kommunalen Gesellschaft mit 1700 Wohnungen. Die Projekte, die für die nächsten drei Jahre im Taunus geplant waren, sind für die Hofheimer Wohnungsbau GmbH keine kleine Sache: 50 Millionen Euro sollten in dringend benötigten Neubau investiert werden.

Doch seit dem Chaos um die KfW-Bundesförderung sind einige der Pläne dahin. „Wir mussten zwei der Projekte erst einmal auf Eis legen“, sagt Diehl. 80 Wohnungen werden nun nicht gebaut. Das ist keine Kleinigkeit in einem Land, in dem jährlich 400.000 neue Wohnungen entstehen sollen, das aber schon in den vergangenen Jahren Mühe hatte, überhaupt an die Zahl von 300.000 heranzukommen. Zudem ist Diehl kein Einzelfall, wie die GdW-Umfrage zeigt.

„Wir setzen nun auf die neue Förderung ab Januar 2023“, sagt Diehl. Wie die aussehen soll, ist allerdings noch unklar. Die Ampelkoalition hat eine grundlegende Überarbeitung der Neubauförderung angekündigt, so sieht es auch der Koalitionsvertrag vor.

Die Bundesregierung plant eine Neuaufstellung der Förderprogramme. (Foto: imago images/Martin Müller) Baustelle

Derzeit erhalten Antragsteller nur Geld vom Staat, wenn sie die Bedingungen des Programms „EH40-Nachhaltigkeit“ erfüllen. EH40 bedeutet, dass ein Gebäude nur 40 Prozent der Energie verbraucht, die ein gesetzlich definiertes Standardhaus benötigt. Zusätzlich braucht es aber das Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen (QNG), was mit Anforderungen an die ökologische Qualität von Gebäuden verbunden ist, etwa die Verwendung schadstoffarmer Baumaterialien.

Für Diehl war das keine Option. „Das Programm ist wesentlich schlechter ausgestattet als das ursprüngliche“, sagt er. „Da reden wir von halbierten Zuschüssen.“ Zudem seien die Zertifizierer, die das Qualitätssiegel ausstellen könnten, für die nächsten sechs Monate ausgebucht und extrem teuer.

Er sei nicht dagegen, die Energieeffizienzvorgaben gesetzlich hochzusetzen, „dann braucht es aber auch eine entsprechende staatliche Förderung“. Er hoffe, dass die Botschaft beim Gesetzgeber ankomme, schließlich „drücken jetzt alle Unternehmen landauf, landab auf Stopp“.

Vor einem halben Jahr, erzählt Diehl, „wäre ich vielleicht noch an den Kapitalmarkt gegangen“, aber auch das sei angesichts steigender Zinsen derzeit keine Option. Für den Unternehmer steht fest: Die Zinsen seien eine Belastung, die Baukostensteigerungen und Lieferengpässe, „aber der Wegfall der KfW-Förderung war ausschlaggebend dafür, die beiden Projekte auf Eis zu legen“.

Hintergrund dafür ist, dass ohne KfW-Förderung die später fällig werdende Miete zu hoch ausfallen würde. In Hofheim würden im Neubau Mieten von 15 bis 17 Euro pro Quadratmeter fällig, so Diehl. „Wir als öffentliches Unternehmen agieren mietpreisdämpfend und versuchen, die Miete auf zwölf oder 13 Euro zu begrenzen.“ Ohne KfW-Förderung sei das nicht mehr möglich.

Positiv erkennt Diehl an, dass die energetische Sanierung der Wohnungsbestände unverändert gefördert werde. Mit Blick auf den Klimaschutz sei das zudem der größte Hebel im Gebäudesektor. 400.000 neue Wohnungen entstünden auf diese Weise aber nicht.

Ecovillage Hannover

Gerd Nord ist Vorstandssprecher der 2019 in Hannover neu gegründeten Genossenschaft Ecovillage Hannover e.G., die sich effizientes und ökologisches Bauen und Wohnen auf die Fahne geschrieben hat. Bestandsbau gibt es noch nicht, dafür ein Neubauprojekt mit 500 eher kleinen Wohnungen im Südosten Hannovers. Gut 40 Prozent davon sollten im geförderten Mietwohnungsbereich entstehen, 50 bis 60 Prozent im frei finanzierten Bereich, so die Vereinbarung mit der Stadt Hannover.

Doch das Projekt ist blockiert, seit die KfW-Förderung Ende Januar das erste Mal gestoppt wurde. Als die EH40+-Förderung im April kurzzeitig wieder aufgenommen wurde, versuchte Ecovillage sein Glück, an Fördermittel zu gelangen, vergeblich.

Das jetzt laufende Förderprogram EH40-NH hält Nord, obwohl das Unternehmen die Anforderungen wohl erfüllen würde, ähnlich wie Diehl für wenig attraktiv. „Das Programm hat aktuell sehr schlechte Konditionen“, so Nord. Erstens gebe es nur noch die Hälfte an Zuschüssen: Statt wie zuvor mit 37.500 Euro pro Wohnung müsste er mit 18.750 Euro auskommen.

„Zweitens gibt es die Zuschüsse nur, wenn zusätzlich ein KfW-Darlehen in Anspruch genommen wird.“ Das sei bis Januar anders gewesen – und sorge nun für Probleme. „Die Darlehenskonditionen sind nicht gerade günstig“, sagt Nord. „Zudem beißt sich das Darlehen mit dem niedersächsischen Landesdarlehen für den geförderten Wohnungsbau. Wir gelten damit als überfördert“, so Nord.

Nord setzt nicht auf neue Förderprogramme im Januar, sondern auf bereits begonnene Gespräche mit der Förderbank KfW. „Wir sind dabei, zusammen mit der KfW nach einer Lösung zu suchen“, so Nord, der das der Bank hoch anrechnet. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagt er.

Wie Diehl weist er darauf hin, dass die späteren hohen Mieten das Hauptproblem seien, die ohne ausreichende KfW-Förderung erzielt werden müssten, um die Kalkulation zu retten. „Unser Hauptproblem sind die dramatischen Mietsteigerungen bei den frei finanzierten Wohnungen“, sagt Nord.

„Die geförderten Mieten liegen in Hannover zwischen 6,10 Euro und 7,50 Euro pro Quadratmeter. Mit der ursprünglichen KfW-Förderung haben wir im frei finanzierten Bereich mit elf Euro pro Quadratmeter kalkuliert, ohne diese lägen wir bei 15 bis 16 Euro. Das geht ganz klar über das hinaus, was spätere Mieter in Hannover leisten können.“

