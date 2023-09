KI im Job Arbeitsminister Heil will Beschäftigten die Angst nehmen

Das Arbeitsministerium will Firmen und Beschäftigte für KI-Anwendungen sensibilisieren – und so auch Befürchtungen vor Jobverlusten entgegentreten. Experten äußern sich zurückhaltend.

Bis 2035 soll jeder Arbeitsplatz von KI betroffen sein. (Foto: dpa) Arbeitsminister Hubertus Heil beim Probebohren im Münchener KI-Studio

München, Berlin Hubertus Heil nimmt einen Elektrobohrer in die Hand, versenkt eine Schraube in dem Metallbauteil und blickt auf den Bildschirm. Die Anzeige leuchtet grün, alles okay. Beim zweiten Versuch ist der Bundesarbeitsminister etwas fahrig, der Winkel passt nicht, das Display wird orange – nicht optimal.

Der SPD-Politiker lässt sich am Dienstag im neu eröffneten „KI-Studio“ in München vorführen, wie Künstliche Intelligenz den Arbeitsalltag erleichtern kann. Die Software erkennt, ob Schraubwinkel und Drehmoment passen, ob die Unterscheibe richtig eingelegt wurde und ob die Beschäftigten eine Pause benötigen. Höchste Präzision der Bohrungen ist beispielsweise bei Batteriepacks für Elektrofahrzeuge wichtig, sonst könnten die Autos in Flammen aufgehen.