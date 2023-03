Klausurtagung in Meseberg Ampel streitet weiter über Verbrennerverbot – Lindner besteht auf E-Fuels-Nutzung nach 2035

Meseberg FDP-Chef Christian Lindner bleibt im Streit um das EU-weite Aus für Autos mit Verbrennungsmotor hart: Die Liberalen würden in der Debatte um den Verbrennungsmotor erst einlenken, wenn Rechtssicherheit bestehe, dass Autos nach 2035 auch mit E-Fuels betrieben werden können.

„Gegenwärtig gibt es nach dem Beschluss des Europäischen Parlaments und der sich daran anknüpfenden Debatte keine Rechtssicherheit, dass tatsächlich auch nach 2035 Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotor zugelassen werden können, wenn sie mit Öko-Sprit getankt werden“, sagte der Finanzminister am Montag nach Ende der Kabinettsklausur der Ampel-Regierung in Meseberg. Genau diese rechtsstaatliche Klarheit für Technologieoffenheit brauche man aber.

Kanzler Olaf Scholz sagte, dass sich die Bundesregierung einig sei, dass die EU-Kommission einen Vorschlag machen werde, wie E-Fuels nach 2035 eingesetzt werden können. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte sich zuvor optimistisch gezeigt, im Streit über ein geplantes EU-Aus für Autos mit Verbrennungsmotor eine Lösung zu finden.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagte der FDP-Politiker in Meseberg. Er sei sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei den Gesprächen am Sonntag einig gewesen, dass man die Klimaschutzziele erreichen müsse.

Jetzt gehe es darum, wie man Technologieoffenheit in die Vorschläge der Kommission integrieren könne. Dies sei kein Thema, das innerhalb einer Woche entschieden werden müsse, sagte er in Anspielung auf die in der vergangenen Woche verschobene Abstimmung auf EU-Ebene.

Von der Leyen pocht in Meseberg auf eine schnelle Einigung

Hintergrund ist der koalitionsinterne Widerstand der FDP, einem Verbrenner-Aus ab 2035 auf EU-Ebene hinzunehmen. Die finale Abstimmung unter den 27 EU-Regierungen wurde verschoben, weil Deutschland nicht zugestimmt hätte.

Nach Ansicht Wissings fehlt weiter der von der EU-Kommission zugesagte Vorschlag, wie klimafreundliche Kraftstoffe – sogenannte E-Fuels – nach 2035 in Verbrenner-Motoren eingesetzt werden könnten und zwar nicht nur in kleinen Mengen. Von der Leyen hatte am Sonntag als Gast bei der Kabinettsklausur in Meseberg auf eine schnelle Einigung gepocht.

Angesichts zahlreicher Streitthemen in der Ampel-Koalition betonten Scholz, Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die konstruktiven Gesprächen in Meseberg. Man sei sich einig gewesen, dass man diesen Geist auf das Alltagsgeschäft übertragen wolle, sagte der Kanzler, ohne Details zu nennen.

Finanzminister Lindner sagte mit Blick auf die Kindergrundsicherung, dass diese erst im Jahr 2025 wirksam werde. Deshalb gebe es keine Verbindung zu den Haushaltsverhandlungen für 2024. Das Volumen von zwei bis drei Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung sei finanziell darstellbar. SPD und Grüne hatten befürchtet, dass angesichts der derzeitigen Haushaltsdebatten nicht genügend Geld für die Kindergrundsicherung zur Verfügung stehen könnte.

Wirtschaftsminister Habeck kündigte auch an, zügig ein Konzept für einen Industriestrompreis in Deutschland umzusetzen. Es sei ein Wettbewerbsnachteil, dass in Europa anders als in den USA die operativen Kosten der Produktion nicht subventioniert würden, sagte der Grünen-Politiker.

Kanzler Scholz rechnet mit geringer Arbeitslosigkeit

Habeck nannte Entstehungskosten für Erneuerbare Energien von fünf bis neun Cent, die „voll“ bei den Unternehmen ankommen sollten, etwa durch Direktverträge. „Das wäre ein Bestandteil eines Industriestrompreises aus dem Markt heraus“, sagte er. Ob darüber hinaus noch Maßnahmen für die Firmen nötig seien, bis eine ausreichende Menge an Ökostrom zur Verfügung stehe, werde man prüfen.

Bundeskanzler Scholz geht davon aus, dass Arbeitslosigkeit in Deutschland in einigen Jahren kein Thema mehr sein wird. „In den nächsten Jahren wird Deutschland das Problem der Arbeitslosigkeit hinter sich lassen“, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf den anstehenden Umbau der Industrie, um sie klimaschonender zu machen.

„Es gibt sehr viel zu tun, für das wir sehr viele Frauen und Männer brauchen, die hierzulande sich einsetzen, aber auch aus anderen Ländern dazukommen, damit all die Arbeit geschafft werden kann, die in Deutschland jetzt anfällt.“ Derzeit liegt die Arbeitslosenquote noch bei 5,7 Prozent.

Scholz forderte gleichzeitig mehr Tempo, um die Industrie bis 2045 klimaneutral zu machen. „Wir müssen bis 2030 vier bis fünf neue Windräder aufstellen pro Tag und pro Tag umgerechnet mehr als 40 Fußballfelder voller Solaranlagen“, sagte er.

Auch Wirtschaftsminister Habeck sprach von einem „gigantischen Industrie- und Beschäftigungsprogramm, das wir hier anschieben“. Ziel ist die Schaffung einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft. Dann soll in Deutschland ein Gleichgewicht herrschen zwischen den Emissionen von Treibhausgasen und der Aufnahme dieser Gase aus der Atmosphäre.

Finanzminister Christian Lindner sagte, dass sein Haus zusammen mit dem Justizministerium in dieser Woche einen Entwurf für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz vorlegen werde. „Wir wollen sehr rasch in die Ressortabstimmung gehen“, sagte der FDP-Chef. Denn für den Umbau der Wirtschaft seien hohe Summen an privatem Kapital nötig.

Scholz betonte erneut, dass Voraussetzung für das Gelingen dieses Umbaus der Wirtschaft Zuversicht und das Gefühl der Menschen seien, dass sie davon einen Vorteil hätten. „Dieser Kreislauf der gegenseitigen Erwartungsenttäuschung, der muss durchbrochen werden“, sagte Habeck. Kommunen, Bund, Länder und Privatleute zögen an einem Strang.

