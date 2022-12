Klimaaktivisten Polizei durchsucht Wohnungen von Mitgliedern der „Letzten Generation“

Die Razzia richtet sich gegen mehrere Klimaaktivisten der Gruppe. Laut Staatsanwaltschaft Neuruppin gibt es den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Im Dezember drangen Aktivisten der „Letzten Generation“ unerlaubt auf das Gelände des Flughafens vor. (Foto: IMAGO/aal.photo) Protest auf dem Flughafen München

Neuruppin Ermittler haben bundesweit Räume der Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ durchsucht. Es geht laut Staatsanwaltschaft Neuruppin um elf Objekte in mehreren Bundesländern.Ermittelt werde gegen „etwas mehr als elf Personen“ wegen Störung öffentlicher Betriebe, sagte Staatsanwalt Cyrill Klement im brandenburgischen Neuruppin am Dienstag. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Hintergrund sind laut Klement mehrere Attacken von Klimaaktivisten seit April auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. In einigen Fällen sei es beim Versuch geblieben.

Auf Twitter bestätigte die Gruppe „Letzte Generation“ die Durchsuchungen: Laptops, Handys und Plakate seien konfisziert worden. Gleichzeitig weisen die Aktivisten darauf hin, dass sie mit ihren Protesten „unverändert weiter machen“ werden.

Mehr: Kritik an Klimaaktivisten reißt nach BER-Blockade nicht ab

