Klimagerechte Stadtentwicklung Bundesregierung will Strategie zu Krisenvorsorge vorlegen – bis Mitte 2023

Berlin Rekordtemperaturen und wenig Regen, das ist Deutschland im Sommer 2022. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) verspricht: „Wir müssen und wir werden jetzt mehr in Klimaschutz und Klimaanpassung investieren, um unsere Bevölkerung besser zu schützen.“ Die allermeisten Städte und Gemeinden seien noch zu wenig vorbereitet, um die Menschen wirkungsvoll zu schützen.

Doch die von der Ampelregierung im Koalitionsvertrag angekündigte Klimaanpassungsstrategie steht weiterhin aus. „Derzeit trifft das Bundesumweltministerium Vorbereitungen für eine neue vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen und eine gemeinschaftliche Finanzierung von Bund und Ländern“, sagte ein Ministeriumssprecher dem Handelsblatt.

Der Sprecher sagte weiter: „Anfang 2023 soll die Nationale Wasserstrategie im Kabinett beschlossen werden, um Deutschland gegen lange Trockenperioden zu wappnen und die nötigen Maßnahmen zum Schutz der Wasserressourcen voranzutreiben.“ Der Entwurf für ein Klimaanpassungsgesetz auf Bundesebene soll „bis Mitte der Legislaturperiode konkrete Gestalt annehmen“. Das wäre im Sommer 2023.

Trotz der sich zuspitzenden Klimakrise geht es vorläufig nur mit Einzelmaßnahmen voran. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) stellte am Dienstag in Potsdam das Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ vor, für das der Haushaltsausschuss zuvor neue Mittel in Höhe von 176 Millionen Euro bewilligt hatte.

Mit dem Programm „fördern wir Städte und Gemeinden bei der Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen“, sagte Geywitz. „Da wo gesundes Grün und Wasser ist, ist die Umgebung kühler“, sagte sie weiter. Parks und Grünanlagen seien deshalb „lebenswichtig“.

Vorsorge gegen zunehmende Hitzewellen

Das Programm war 2020 erstmals aufgelegt worden. Es wird finanziert aus Mitteln des Klima- und Transformationsfonds (KTF). In den ersten beiden Förderrunden wurden knapp 300 Millionen Euro für rund 250 vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags beschlossene Projekte bereitgestellt. Die neuen Mittel werden im Haushaltsjahr 2022 bewilligt und stehen von 2022 bis 2025 zur Verfügung. Antragsberechtigt sind Städte und Gemeinden, die Frist endet am 15. Oktober.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hält eine bessere Vorsorge gegen die zunehmenden Hitzewellen für dringend geboten. „Kommunale Hitzeaktionspläne werden angesichts der sich verändernden klimatischen Bedingungen deshalb erforderlich“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Handelsblatt.

Er verweist auf das Bundesumweltministerium, das im März ein Paket an Sofortmaßnahmen zur Klimaanpassung für Kommunen auf den Weg gebracht hat. Das Maßnahmenpapier sieht vor, dass die Beratungsangebote und die Wissensvermittlung zur Klimavorsorge in Deutschland deutlich ausgeweitet werden.

Auch vor dem Hintergrund der Lehren aus der Flutkatastrophe aus dem vergangenen Sommer will das Ministerium von Ressortchefin Lemke demnach bis 2026 zusätzliche 60 Millionen Euro bereitstellen, um Städte und Gemeinden für die Extremwettereignisse der Zukunft zu rüsten.

Anpassung der Städte notwendig

Landsberg hält neben der Beratung eine „auskömmliche Förderung“ innerstädtischer Anpassungsmaßnahmen für notwendig. Als Beispiele nannte der Städtebundchef Investitionen in Dach- und Fassadenbegrünungen sowie öffentliche Trinkwasserspender. Aber auch die Nutzung öffentlicher Kühlräume oder Maßnahmen zur Wasserrückhaltung in den Innenstädten seien wichtige Bausteine.

„Wir müssen in den Städten grüne Klimaoasen etablieren“, betonte Landsberg. Dazu gehörten Sitzgelegenheiten mit kühler Umgebung, auch sogenannte Wasservernebler seien denkbar.

„Langfristig werden wir auch die Bebauung ändern müssen“, sagte Landsberg. In Ländern wie Spanien sei die Bebauung so angelegt, dass die Häuser sich gegenseitig beschatten. Das sei das richtige Modell. „Auch Überlegungen, den schwarzen Asphalt durch einen helleren Asphalt zu ersetzen, kann Temperaturreduzierungen bringen.“

Die Klimakrise verursacht inzwischen auch in Deutschland enorme Schäden und Kosten. Allein das Extremwetter wie die außergewöhnlich heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre sowie die Hochwasserkatastrophe von 2021 haben hierzulande Schäden von insgesamt mehr als 80 Milliarden Euro verursacht.

Seit der Jahrtausendwende belaufen sich die Schäden auf mindestens 145 Milliarden Euro, zeigen drei am Montag veröffentlichte Studien des Analyse- und Beratungsunternehmens Prognos im Auftrag des Bundeswirtschafts- und Klimaministeriums.

