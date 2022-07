Klimakrise Pläne gegen die Heißzeit: So lassen sich Städte hitzefester machen und abkühlen

Mehr Bäume, mehr Schatten und mehr Platz für Regenwasser: Es gibt viele Möglichkeiten, um Hitze in den Städten langfristig abzumildern. Eine Auswahl.

Berlin Dunkler Asphalt und viel Beton, wenig Grün und wenig Schatten: Deutsche Städte können durch ihre Beschaffenheit zu wahren Hitzespeichern werden – und für ihre Bewohner:innen während der Juli-Hitze einem Backofen gleichen.

Dicht bebaute Stadtzentren sind teils zwischen zwei und acht Grad heißer als das weniger besiedelte Umland. In der Forschung ist dieses Phänomen bereits lange als „urbaner Hitzeinseleffekt“ bekannt.

Doch die Klimakrise befeuert Hitzewellen, macht sie länger und intensiver – auch in den Metropolen. In Deutschland hat die Zahl der heißen Tage mit Temperaturen ab 30 Grad Celsius deutlich zugenommen: von vier Tagen in den 1960er Jahren auf durchschnittlich 11,1 Tage im zurückliegenden Jahrzehnt. Mit der zunehmenden Erderwärmung ist mit noch mehr Hitzetagen zu rechnen – was wieder einmal die Frage aufwirft, wie sich Städte hitzefester machen und herunterkühlen lassen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen