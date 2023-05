Klimaneutrale Industrie Habeck will offenbar keine staatliche Wasserstoffnetzgesellschaft mehr

Der Bundeswirtschaftsminister plant einen Neustart beim Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Nun soll alles ganz schnell gehen. Eine staatliche Netzgesellschaft wird es nicht geben.

Seit Monaten warten Unternehmen, die auf dem Weg zur Klimaneutralität auf Wasserstoff angewiesen sind, auf den Beginn des Netzausbaus, um Zugang zu Wasserstoff zu bekommen. (Foto: dpa) Wasserstoff

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Voraussetzungen für den raschen Aufbau einer Wasserstoffnetzinfrastruktur schaffen. Er verabschiedet sich von der Idee, eine staatliche Wasserstoffnetzgesellschaft zu gründen, und will die Pläne der privaten Gasleitungsbetreiber für ein „Wasserstoff-Startnetz“ aufgreifen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Ministeriumskreisen.

In den Kreisen hieß es weiter, Ziel sei „ein schneller und kosteneffizienter Aufbau der Wasserstoffnetzinfrastruktur in Deutschland, die mit dem Wasserstoffmarkt wächst und in den EU-Binnenmarkt eingebettet ist, um die Energiewende voranzubringen“.

Damit endet eine Hängepartie, die in weiten Teil der Industrie für erheblichen Unmut gesorgt hatte. Seit Monaten warten Unternehmen, die auf dem Weg zur Klimaneutralität auf Wasserstoff angewiesen sind, auf den Beginn des Netzausbaus, um Zugang zu Wasserstoff zu bekommen.