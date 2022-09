Klimaneutralität Erste Wasserstofflieferung aus Abu Dhabi erreicht Hamburg

Die erste Wasserstoff-Testlieferung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist in Hamburg eingetroffen. Sie soll den Auftakt einer umfassenden Kooperation markieren.

Mit der Lieferung sollte die Transportkette für Wasserstoff aus den VAE nach Deutschland getestet werden. (Foto: imago images/Manngold) Hafen in Hamburg

Berlin Der Aufbau einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gewinnt Konturen: Eine erste Wasserstoff-Testlieferung aus Abu Dhabi hat den Hamburger Hafen erreicht. Die Lieferung wurde während der Reise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach Abu Dhabi im März vereinbart.

Das Bundeswirtschaftsministerium sieht in der Testlieferung einen „wichtigen Schritt für den angestrebten Aufbau einer umfassenden Wasserstoffwertschöpfungskette zwischen Deutschland und den VAE“.

Geliefert hat den Wasserstoff die staatliche Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), umgeschlagen wird er vom Logistikunternehmen Hamburger Hafen und Logistik AG. Abnehmer ist der Kupferproduzent Aurubis.

ADNOC hat den Wasserstoff in Form des Derivats Ammoniak geliefert. Wasserstoff wird zu Transportzwecken in Ammoniak umgewandelt, weil der direkte Transport von Wasserstoff per Schiff sehr aufwendig ist. Dagegen ist die Ammoniak-Logistik seit Jahrzehnten bewährt und erprobt. Das Ammoniak kann direkt eingesetzt werden, etwa in der Chemieindustrie. Es kann auch zurückverwandelt werden in Wasserstoff.

