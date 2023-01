Klimaneutralität Grüne mahnen bei CO2-Speicherung zur Vorsicht

Bei der Speicherung von klimaschädlichen Emissionen ist die Ökopartei skeptisch. Das könnte Wirtschaftsminister Habeck bremsen.

Norwegen schafft die Möglichkeit für ausländische Unternehmen, CO2 zu speichern. (Foto: Klaus Stratmann, Handelsblatt) Aufbau der CCS-Infrastruktur im norwegischen Kollsnes

Berlin Bei den Grünen bestehen erhebliche Vorbehalte gegen die Abscheidung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, kurz CCS). „Union und FDP wittern in CCS einen bequemen Ausweg, der uns noch länger an fossilen Energien festhalten lässt als unbedingt nötig. Das ist rückwärtsgewandt“, sagte Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, dem Handelsblatt.

Außerdem sei CCS energieintensiv, teuer und gehe mit Umweltrisiken einher. „Es ist kein geeignetes Instrument, um die Klimakrise zu bekämpfen.“ Badum wirbt in ihrer Fraktion mit einem Positionspapier für eine kritische Haltung gegenüber der Technologie.

Die Debatte um CCS hat in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will in diesem Jahr eine Carbon-Management-Strategie entwickeln, in der CCS eine zentrale Rolle spielen dürfte.

Wohin die Reise gehen wird, lässt sich aus dem „Evaluierungsbericht zum Kohlendioxid-Speicherungsgesetz“ des Bundeswirtschaftsministeriums schließen, den das Bundeskabinett Ende Dezember vergangenen Jahres verabschiedet hatte.

