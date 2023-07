Klimaneutralität Turbinen-Hersteller wollen Gaskraftwerke mit CO2-Speicherung kombinieren

Deutsche Gaskraftwerke sollen künftig mit Wasserstoff betrieben werden. Es gibt auch Alternativen. Doch vor allem der Vorschlag zur Speicherung von CO2 ist umstritten.

Die Industrie will nicht auf die Verfügbarkeit von Wasserstoff warten und schlägt andere Ansätze vor. (Foto: dpa) Baustelle für ein Gaskraftwerk

Berlin Die Hersteller von Gasturbinen haben Zweifel, dass der von der Politik gewünschte Betrieb ihrer Anlagen mit klimaneutralem Wasserstoff schon in den nächsten Jahren möglich ist.

Sie gehen davon aus, dass der Wasserstoff gar nicht zur Verfügung steht. Darum fordern sie, den Betrieb von Gaskraftwerken in Kombination mit der Abscheidung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, kurz CCS) zu ermöglichen.

GE, einer der weltweit führenden Hersteller von Gasturbinen, propagiert diese Lösung: „Womöglich werden wasserstofffähige Back-up-Gaskraftwerke, deren Bau das Bundeswirtschaftsministerium anreizen will, nicht auf klimaneutralem Wasserstoff laufen, weil der Brennstoff zunächst knapp sein wird“, sagt Benjamin Winter von GE.

Dafür gebe es verschiedene Gründe: „Einerseits werden in Europa strenge Anforderungen an grünen Wasserstoff gestellt, andererseits muss die Wasserstoffinfrastruktur erst aufgebaut werden. Zugleich wird der Wasserstoffbedarf von Branchen wie Stahl, Chemie und Zement in den nächsten Jahren stark ansteigen“, so Winter.