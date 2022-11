Klimaneutralität Umdenken bei den Grünen: CO2-Speicherung bekommt eine neue Chance

Eine Gruppe von Unternehmen und Verbänden will einen Weg für die umstrittene CCS-Technologie ebnen. Das Bundeswirtschaftsministerium sitzt mit am Tisch.

Eine ähnliche Infrastruktur für die CCS-Technologie soll auch in Deutschland aufgebaut werden. (Foto: Klaus Stratmann, Handelsblatt) Das „Northern Lights“-Projekt zur CO2-Speicherung in Norwegen

Berlin Lange wehrten sich Umweltverbände und große Teile der Grünen gegen das sogenannte CCS-Verfahren, jetzt rückt es auf der politischen Tagesordnung deutlich nach oben: Am Mittwoch wird ein Forum mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verbänden seine Arbeit aufnehmen und nach Wegen suchen, die Technologie, mit der Kohlendioxid im Untergrund gespeichert werden kann, auch in Deutschland zu etablieren.

CCS steht für Carbon Capture and Storage. Mit dem Verfahren lassen sich CO2-Emissionen, die sich bei bestimmten industriellen Prozessen nicht vermeiden lassen, handhabbar machen. Das Umweltbundesamt beziffert die Menge dieser Emissionen aus der Industrie sowie der Abfall- und Abwasserwirtschaft in Deutschland auf jährlich 43 Millionen Tonnen. Insgesamt wurden 2020 in Deutschland 739 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt.