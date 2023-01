Als Jugendlicher will Daniel Bartel reich werden und die Welt verbessern. Als er merkt, dass das nicht funktioniert, schließt er sich radikalen Klimaprotestlern in Lützerath an.

Bartel will etwas im Kampf gegen den Klimawandel bewegen. (Foto: Timo Knorr, Imago, Reuters, AP) Daniel Bartel

Lützerath Als Daniel Bartel an diesem grauen Dezembertag auf einen Parkplatz am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler fährt, ist der nahezu verlassen. Ein einziger SUV parkt an der Einfahrt. Bartel ist eigentlich Unternehmensgründer und Berater. Heute ist er als Kundschafter gekommen.

Ohne auf die Sicherheitsmänner in dem Geländewagen zu achten, steigt er aus, dreht sich um und läuft auf rund 30 Dixi-Klos zu, die am hinteren Ende des Parkplatzes stehen. Er öffnet eine Kabine, beugt sich über die Klobrille und schaut in den großen Auffangbehälter. Leer, keine blaue Flüssigkeit. Ein gutes Zeichen. Solange die Klos leer sind, ist nicht mit einem größeren Aufkommen an Sicherheitskräften hier zu rechnen.

