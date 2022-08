Klimaschutz 1,8 Millionen Tonnen CO2 gespart – oder doch nicht? Neue Ungereimtheiten um das Neun-Euro-Ticket

Berlin Das Neun-Euro-Ticket sorgt dafür, dass die Menschen ihr Auto häufiger stehen lassen als bisher gedacht. Das geht zumindest aus der Marktforschung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) für den Juli hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Allerdings gibt es Ungereimtheiten im Zahlenwerk. Der Verband koordiniert die Erhebungen im Auftrag von Bund und Ländern.

Für den Monat Juni hatte der VDV ermittelt, die Nutzer des Neun-Euro-Tickets hätten auf drei Prozent ihrer normalen Autofahrten verzichtet. Daraufhin hatte es Widerspruch aus der Branche gegeben, etwa vom Verkehrsverbund Hamburg.

Geschäftsführerin Anne-Theresa Korbutt hatte die Art der Kundenbefragung kritisiert und die Ergebnisse angezweifelt. In eigenen Erhebungen hatte der Verbund deutlich höhere Verlagerungseffekte ermittelt und weniger neuen Verkehr – beides wichtige Argumente für ein Rabattticket, das nicht nur das Portemonnaie, sondern auch das Klima schont.

Der VDV reagierte. Die Marktforscher hätten eine „Schärfung der Antwortvorgaben“ vorgenommen, „um vermutete Missverständnisse bei den Befragten auszuschließen“. Nun lautet das Ergebnis für Juli: „Die fast tägliche Nutzungsintensität von Pkw/Motorrad sinkt um vier Prozentpunkte im Vergleich zum Mai 2022. Unter den Käufern des Neun-Euro-Tickets verzichten nun zehn Prozent (Juni: acht Prozent) auf mindestens eine ihrer täglichen Autofahrten.“

1,8 Millionen Tonnen weniger Kohlendioxid?

Das Ergebnis bedeutet aber nicht, dass es wegen des Rabatttickets zehn Prozent weniger Autofahrten gab. Vielmehr sind es allenfalls die unterstellten vier Prozent, wobei es aber im Mai – vor der Einführung des Neun-Euro-Tickets – gar keine Erhebung gab. Und doch: Um den Klimaeffekt zu ermitteln, unterstellen die Marktforscher in ihrer Schätzung „rund zehn Prozent verlagerte Fahrten“ vom Auto auf den Nahverkehr und zudem „rund 50 Kilometer je Fahrt“. Die zehn Prozent beziehen sie dann auf die „rund eine Milliarde Fahrten pro Monat“.

Der Verband erklärt auf Nachfrage, die zehn Prozent bezögen sich auf die Neun-Euro-Ticket-Käufer, die das Auto dafür stehen gelassen hätten. „Und die 50 Kilometer sind aus der Marktforschung die durchschnittliche Fahrtweite der Fahrten, die vom Auto verlagert wurden.“

In roten Lettern präsentiert lautet das überraschende Ergebnis für die drei Monate, in denen das Ticket angeboten wird: „Einsparung rund 1,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid im Aktionszeitraum“. Dazu haben die Forscher durchschnittliche Emissionen eines Autos von 122 Gramm je Kilometer unterstellt. Über das Jahr gerechnet ließen sich demnach 7,2 Millionen Tonnen CO2 mit dem Neun-Euro-Ticket einsparen.

Zum Vergleich: Ein allgemeines Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen soll Experten zufolge helfen, zwei Millionen Tonnen im Jahr einzusparen.

Mehr noch: Im vergangenen Jahr hat der Verkehrssektor drei Millionen Tonnen mehr ausgestoßen als gesetzlich erlaubt. Mit einem Sofortprogramm muss Minister Volker Wissing (FDP) nun diese Menge in den Folgejahren einsparen und zusätzlich allein für dieses Jahr weitere sechs Millionen Tonnen, also insgesamt neun Millionen Tonnen.

Neun-Euro-Ticket: Pro Jahr Kosten von zehn Milliarden Euro

Das Neun-Euro-Ticket wäre gemäß den Erkenntnissen der Marktforscher also eine sehr große Hilfe, um die Klimaziele zu erreichen. Pro Jahr würde das Kosten von zehn Milliarden Euro verursachen – Geld, das die Länder und die Nahverkehrsunternehmen gern vom Bund hätten.

Dazu müssen aber die Annahmen stimmen. Bisher wurde dem Nahverkehr – bei einem deutlich verbesserten Angebot an Strecken und Fahrzeugen – eine weit geringere Klimawirkung unterstellt. Sie lag bei unter einer Million Tonnen im Jahr, wie eine Regierungskommission in der vergangenen Wahlperiode festgestellt hatte.

Der Erfolg der Rabattaktion hängt maßgeblich davon ab, ob deutlich mehr Menschen das Auto stehen lassen und den Nahverkehr nutzen. Den Marktforschern zufolge war der Anteil der verlagerten Fahrten von einem anderen Verkehrsmittel auf den Nahverkehr „gegenüber der Berechnung vom Juni deutlich höher“ und lag in der ersten Augustwoche bei 17 Prozent.

Dazu gehören aber auch umweltfreundliche Fortbewegungsweisen wie das Radfahren und das Laufen. Und der Anteil der Fahrten, die ohne das Billigticket ausgeblieben wären, sei geringer als bisher gedacht. Er liegt nach Angaben der Marktforscher bei 15 Prozent.

Nur rund zehn Prozent befragte Neukunden

Ende März hatte die Bundesregierung beschlossen, ein einheitliches Billigticket im Nahverkehr einzuführen und die Menschen so von ihren Mobilitätskosten zu entlasten. Da es schnell gehen musste, hatte die Regierung den VDV gebeten, das Experiment mit einer Marktforschung zu begleiten. Der Verband bat das Mitgliedsunternehmen Deutsche Bahn AG, seine Marktforscher von Forsa und der Research & Consulting GmbH zu beauftragen.

Nach deren Auskunft werden wöchentlich 6000 Menschen repräsentativ befragt. Von Juni bis August sollen es 78.000 Befragte werden, im Juli waren es 11.837. Bei der Frage nach dem Verzicht auf andere Verkehrsmittel haben die Marktforscher nach eigenen Angaben 783 Nutzer befragt; deren Angaben seien „mit der Fahrthäufigkeit je Person gewichtet“ worden und damit „repräsentativ“. Von ihnen waren nur rund zehn Prozent Neukunden.

Wie der VDV in seinem Rundbrief an die Mitglieder mitteilte, gab es hochgerechnet „mindestens 30 Millionen Personen (inklusive Abonnenten), die im Monat Juli ein Neun-Euro-Ticket besessen haben“. Jeder fünfte Käufer sei ein „Neukunde“, der den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zuvor normalerweise nie genutzt habe. Weitere 27 Prozent seien „aktivierte Kunden“, die den ÖPNV zuvor seltener als einmal im Monat genutzt hätten. Vor allem in Städten werde das Ticket gekauft. Auf dem Land ist das Angebot laut Befragung oft unzureichend.

Zwei Drittel der Befragten nutzen das Ticket vor allem auf längeren Strecken. Allerdings gaben auch 19 Prozent an, inzwischen wieder weniger zu fahren, da es in Bussen und Bahnen auf bestimmten Strecken zu voll geworden sei.

