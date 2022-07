Klimaschutz Airlines wehren sich gegen Vorgaben der EU zur Verwendung von Bio- und E-Kraftstoffen

Die EU will Fliegen klimafreundlich machen und den Verbrauch von herkömmlichem Kerosin vermindern. Die Flugbranche warnt davor, dass die Konkurrenz aus dem Osten das Geschäft übernimmt.

Fliegen ist die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen. (Foto: imago images/Arnulf Hettrich) Flugzeug nach dem Start

Brüssel, Frankfurt Bis 2050 will die Europäische Union (EU) klimaneutral sein. Eine der größten Herausforderungen dabei ist, den Luftverkehr entsprechend umzustellen. Ein neues Gesetz soll nun vorschreiben, dass Flugzeuge in Europa mit einem hohen Anteil an nachhaltigen Kraftstoffen betankt werden müssen. Das Europaparlament legte am Donnerstag seine Position dazu fest und verschärfte die Vorgaben.

Ab 2025 sollen demnach zwei Prozent der Kraftstoffe klimafreundlich sein, bis 2040 soll der Anteil auf 37 Prozent ansteigen und bis 2050 dann auf 85 Prozent.

Theoretisch lässt sich so der Klimaschaden des Fliegens deutlich reduzieren. Derzeit trägt der Flugverkehr gut 13 Prozent zu den CO2-Emissionen des europäischen Verkehrssektors bei.

Aber die Branche warnt mit drastischen Worten vor einem Schaden für die Wirtschaft.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen