Klimaschutz Bund fördert Fernwärme mit Milliarden – Viele Stadtwerke rüsten auf

Eine Alternative zur Öl- oder Gasheizung ist der Anschluss an ein Fernwärmenetz. Die Antragszahlen für Förderung haben sich mehr als verdreifacht.

Mit dem neuen Förderprogramm will die Bundesregierung den Neubau und den Umbau von Wärmenetzen voranbringen. (Foto: dpa) Fernwärme-Leitung

Berlin Die Wahl der richtigen Heizungsvariante stellte Hauseigentümer vor Probleme. Die Gasheizung, in Deutschland bei den neu installierten Heizungen viele Jahre in der Beliebtheitsskala unangefochtener Spitzenreiter, ist angesichts der Gasversorgungskrise und wegen wachsender Klimaschutzanforderungen weniger gefragt. Eine elektrische Wärmepumpe kommt nicht für jedes Haus in Betracht. Hybridlösungen oder Pelletheizungen wiederum erfordern mitunter hohe Investitionen.

Es gibt eine Alternative: Anschluss an ein Fernwärmenetz. Mit der „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ (BEW) unterstützt die Bundesregierung den Bau neuer Wärmenetze, die einen Anteil von 75 Prozent erneuerbarer Energien aufweisen, sowie die Dekarbonisierung bestehender Netze. Das Programm wurde Mitte September aufgelegt. Es ist mit drei Milliarden Euro ausgestattet. Das Programm richtet sich an die Anbieter.

Das Echo ist positiv. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) hat nach eigenen Angaben bislang 102 Anträge erhalten. Laut Bafa haben sich die Antragszahlen pro Monat damit im Vergleich zum Vorgängerprogramm „Wärmenetzsysteme 4.0“ bisher mehr als verdreifacht.