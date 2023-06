 Klimaschutz: Chinesen drängen auf den Markt mit Biosprit

Berlin Die deutsche Biokraftstoffbranche steht vor dem Aus. Auslöser sind chinesische Unternehmen, die auf den deutschen Markt drängen. Die Lage stellt sich aus Sicht des Verbands der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB) dramatisch dar: „Die Unternehmen unserer Branche stehen mit dem Rücken zur Wand, die meisten sehen ihre wirtschaftliche Existenz akut gefährdet“, sagt VDB-Geschäftsführer Elmar Baumann. Die Biodieselherstellung in Deutschland sei in den vergangenen Monaten eingebrochen, verschiedene Firmen hätten die Produktion ganz eingestellt, berichtet Baumann. „Wenn die Missstände nicht beseitigt werden, sind die Unternehmen gezwungen, ihre Werke in Deutschland zu schließen.“

Der VDB vertritt die ganze Bandbreite der Produktion von Biokraftstoffen, also etwa die Produktion auf Basis sogenannter „Anbaubiomasse“ wie Raps, die Herstellung aus Abfällen wie Speisefett sowie die Produktion von Biomethan aus Stroh. Die Branche steht in Deutschland für rund 20.000 Jobs und etwa 6,5 Milliarden Euro Umsatz.

Doch die Produkte aus China verdrängen die deutschen Hersteller, weil es besonders attraktiv ist, nach Deutschland zu liefern. Das hat folgenden Hintergrund: Die Mineralölwirtschaft ist dazu verpflichtet, gesetzlich definierte Treibhausgas-Minderungsquoten zu erfüllen, die bis 2030 kontinuierlich steigen. Um die Quoten zu erfüllen, haben die Unternehmen verschiedene Erfüllungsoptionen, etwa das Beimischen von Biokraftstoffen.

Allerdings werden die Biokraftstoffe unterschiedlich bewertet: Aus Raps hergestellter Biosprit wird nur einfach angerechnet, aus Abfall- und Reststoffen hergestellter Sprit, der nach gesetzlicher Definition als „fortschrittlich“ gilt, dagegen doppelt. Innerhalb der Treibhausgasminderungs-Quote gibt es Mindestquoten für bestimmte Biokraftstoffvarianten. Für den Sprit aus Reststoffen gilt seit Oktober 2021: Wenn die Mindestquote überschritten wird, zählt der übererfüllte Anteil doppelt. Das macht die Übererfüllung besonders interessant. Bildlich gesprochen: Mit einer Mengeneinheit Biosprit aus Abfall lassen sich zwei Mengeneinheiten anderer Biokraftstoffvarianten ersetzen.

Aufgrund der Doppelanrechnung ist ein Sog für fortschrittliche Biokraftstoffe nach Deutschland entstanden, das gilt eben auch für Importe aus China. Nach Branchenangaben importierte Europa im Zeitraum von Januar bis April 674.000 Tonnen Biodiesel aus China mit der entsprechenden Zertifizierung. Rechnet man diese Menge aufs Jahr hoch, dürfte sie nach Branchenangaben allein schon ausreichen, um die gesetzliche Quote für 2023 zu erfüllen. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es noch 324.000 Tonnen.

Biosprit: Zweifel an der Zertifizierung in China wachsen

In der Branche fragt man sich, ob es glaubhaft ist, dass in China innerhalb kürzester Zeit Biodieselproduktionsanlagen aufgebaut werden konnten, aus denen sich die Importe so großer Mengen speisen – zumal die Produktion technisch aufwendig ist und die Anlagen teuer sind. Zudem ist zweifelhaft, ob es ein solches Aufkommen an Altfetten überhaupt gibt. In der Branche wird daher vermutet, dass frisches Pflanzenöl als „fortschrittlicher“ Rohstoff gekennzeichnet wird, um daraus mehrfach anrechnungsfähigen Biodiesel zu produzieren.

„Der niedrige Preis sowie Berichte über eine stümperhafte Nachhaltigkeitszertifizierung in China und fehlende behördliche Kontrollen legen den Schluss nahe, dass breit angelegter Betrug im Spiel ist“, sagt VDB-Geschäftsführer Baumann.

Greenpeace teilt die Bedenken der Branche

Klimaschutzorganisationen wie Greenpeace hegen ebenfalls Zweifel an der Belastbarkeit der Nachhaltigkeitszertifizierung. „Vorbehalte gegenüber der Zertifizierung von Biokraftstoffen sind nachvollziehbar. Das System ist missbrauchsanfällig“, sagt Matthias Lambrecht von Greenpeace.

Das System fuße zunächst auf der Selbsterklärung des Herstellers. Erst auf der Basis der Selbsterklärung beginne die Arbeit der Zertifizierer, die dann möglicherweise schon von falschen Voraussetzungen ausgingen. „Es hat in der Vergangenheit verschiedene Fälle gegeben, in denen Zertifizierungen sich als fehlerhaft erwiesen und Betrug in großem Stil ermöglicht haben. Das betraf verschiedene Herkunftsländer“, sagt Lambrecht.

Die EU habe mit ihrer Gesetzgebung einen enormen Bedarf für alternative Kraftstoffe geschaffen. In der Folge komme es zu Preisentwicklungen bei den Ausgangsstoffen, die enorme Anreize für kriminelle Aktivitäten erzeugten.

Lambrecht hat aber auch grundsätzlich Bedenken: „Es ist ökologisch fragwürdig, abfallbasierte Biokraftstoffe aus anderen Ländern zu importieren und die CO2-Reduktion dann hier anzurechnen. Diese Treibstoffe können besser in den Herkunftsländern zur Emissionsminderung beitragen, die Verwendung in der EU sollte auf heimische Abfallmengen beschränkt werden“, empfiehlt Lambrecht.

Umweltministerium sieht keinen Handlungsbedarf

Aus Sicht der Biokraftstoffbranche muss die Bundesregierung schnell handeln. „Wir fordern, gleich strenge Anforderungen an die Nachhaltigkeitszertifizierung für die heimische Biokraftstoffproduktion und Importe aus Drittländern zu stellen. Das bedeutet: stichprobenartige Kontrollen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) zulassen, oder man verliert die besondere Förderung in Deutschland“, sagt Baumann.

Nach seiner Überzeugung wäre diese Regelung WTO-konform. Sie ließe sich nach seiner Einschätzung problemlos über die ohnehin geplante Änderung der 38. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (38. BImSchV) regeln.

Die Politik sieht keinen Handlungsbedarf. (Foto: imago images/photothek) Umweltministerin Steffi Lemke



Doch das zuständige Bundesumweltministerium winkt ab. Eine Sprecherin sagte auf Anfrage, bislang lägen der Bundesregierung oder der EU-Kommission keine Bestätigungen der Verdachtsfälle über in China produzierte, mutmaßlich nicht nachhaltige und nach Europa eingeführte Biokraftstoffe vor. Es sei auch nicht vorgesehen, über die geplante Reform der 38. BImSchV die Nachhaltigkeitsanforderungen zu ändern.

Baumann fürchtet, dass das Problem auf andere Bereiche ausstrahlt – etwa auf den geplanten CO2-Grenzausgleich – und die Verlässlichkeit von Zertifizierungen insgesamt infrage stellt: Wenn der geplante CO2-Grenzausgleich Realität werde, sei es entscheidend für die Industrie in der EU, wie hoch der CO2-Fußabdruck von Stahl oder Aluminium aus China oder anderen Drittländern tatsächlich ist. „Die Belastbarkeit der Zertifizierungen wird dann in den Fokus rücken. Wenn die Herkunftsländer nicht dazu bereit sind, mehr Transparenz zuzulassen, ist es fahrlässig, den Zertifikaten zu vertrauen“, warnt Baumann.

