Klimaschutz CO2-Aufteilung zwischen Mietern und Vermietern: Regierung rechnet mit Klagen

Ab 1. Januar 2023 sollen auch Vermieter einen Teil der Heizkosten übernehmen. Das soll die energetische Sanierung von Gebäuden voranbringen.

Ein Heizkostenverteiler zur Berechnung von Heizkosten: Die Bundesregierung strebt eine Beteiligung von Vermietern am CO2-Preis an. (Foto: dpa) Heizkosten

Berlin Die von der Ampelkoalition angestrebte Beteiligung von Vermietern an den Heizkosten könnte aus Sicht der Bundesregierung zum Fall für die Gerichte werden. Das geht aus dem entsprechenden Gesetzentwurf zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

„Es ist nicht auszuschließen, dass es im Mietverhältnis anfänglich Unsicherheiten in der Anwendung der neuen Rechtslage gibt“, heißt es in dem gemeinsamen Entwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD), der voraussichtlich nächste Woche vom Kabinett verabschiedet werden soll. „Dies kann in vereinzelten Fällen zu vermehrtem Beratungsbedarf bis hin zu einer gerichtlichen Klärung und geringfügigen Mehrbelastung der Gerichte führen.“

Zugleich gehen die Ministerien davon aus, dass der Effekt „nach Klärung der Rechtslage durch Gerichte und Marktteilnehmer sowie mit zunehmender Bekanntheit bei den beteiligten Kreisen“ wieder nachlassen werde.