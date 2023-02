Klimaschutz EU-Kommission bereitet Verbot neuer Verbrenner-Lkw für 2040 vor

Lkw und Busse sollen künftig mit Wasserstoff oder batterieelektrisch angetrieben werden. E-Fuels sind nur für Spezialbereiche wie die Feuerwehr vorgesehen.

Ab 2040 sollen keine neuen Verbrenner-LKW mehr zugelassen werden. (Foto: imago/Future Image) LKW auf einem Rastplatz

Brüssel In Europa sollen auch Lkw und Busse mit ihren Emissionen nicht mehr zum Klimawandel beitragen. Die EU-Kommission will Mitte des Monats einen Gesetzesvorschlag vorstellen, der das erreichen soll. Ein Entwurf dieses Vorschlags liegt dem Handelsblatt vor. Daraus geht hervor, dass die Kommission fast ausschließlich auf Elektroantriebe setzen will, die aus Batterien oder Brennstoffzellen gespeist werden.

E-Fuels dagegen, mit denen sich theoretisch herkömmliche Verbrennungsmotoren klimaneutral betreiben lassen, sollen im normalen Verkehr keine größere Rolle spielen. Im Text heißt es, die Kommission habe geprüft, wie erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe berücksichtigt werden könnten. In der Branche wurden dazu verschiedene Anrechnungsmodelle diskutiert.