Klimaschutz Generelles Tempolimit: Wie viel Sprit wird gespart?

In Deutschland flammt immer wieder die Debatte über ein mögliches Tempolimit auf. Dieses Mal wird sie durch Folgen des Ukraine-Kriegs entfacht.

Bremse für die Tachonadel: Was bringt ein Tempolimit? (Foto: imago images/photothek) Tempolimit 130 km/h: Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick

Aktuell rollen rund 48,5 Millionen Personenkraftwagen (Pkw) über die deutschen Straßen. Das zeigen die Daten des Kraftfahrt Bundesamts (Stand: 1. Januar 2022)

Der Großteil dieser Autos wird durch einen Verbrennungsmotor angetrieben und der möchte gefüttert werden – mit Sprit. Für ein generelles Tempolimit sprechen zwei Argumente: Weniger Unfalltote und weniger Belastung durch niedrigere CO2-Emmissionen für das Klima. Aufgrund der Öl-Abhängigkeit von Russland und den Folgen des Ukraine-Kriegs, gewinnt das Spritsparen in der Tempolimit-Debatte noch mehr an Bedeutung.

Die Idee: Durch langsameres Fahren wird der Luftwiderstand verringert und somit weniger Kraftstoff verbraucht. Durch den niedrigeren Verbrauch soll die Abhängigkeit von russischem Öl gemindert werden. Doch wieviel Potenzial hat diese Maßnahme? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Tempolimit.

Kann durch ein Tempolimit Sprit gespart werden?

Je niedriger die Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn, desto weniger Sprit wird verbraucht. Das liegt unter anderem am geringeren Luftwiderstand. 2019 lag der Kraftstoffverbrauch im Personenverkehr in Deutschland bei 47 Milliarden Liter.

Die aktuellen Berechnungen des Umweltbundesamts zeigen, dass bei einem generellen Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen jährlich ungefähr 600 Millionen Liter Sprit gespart werden können. Bei einem Tempo von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Außerortsstraßen ließen sich sogar rund 2,1 Milliarden Liter fossile Kraftstoffe pro Jahr einsparen. Das sind etwa 4 Prozent des Gesamtverbrauchs 2019 in Deutschland.

Auch ohne eine zusätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf Bundesstraßen ergäbe sich bei einem Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen eine jährliche Einsparung von rund 1,7 Milliarden Litern an Sprit, also etwa 3 Prozent des gesamten jährlichen Kraftstoffabsatzes.

Wie viel CO2 kann durch ein generelles Tempolimit gespart werden?

Laut Umweltbundesamt wurden im Jahr 2020 in Deutschland insgesamt 739 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. Davon seien 30,5 Millionen Tonnen durch Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auf den Autobahnen verursacht worden. Die Berechnungen des Bundesamts ergaben, dass diese auf den Autobahnen verursachten Gase durch die Umsetzung eines Tempolimits von 130 km/h um 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr reduziert werden können. Bei einem Tempolimit von 120 km/h um zwei Millionen Tonnen jährlich, bei einer Begrenzung von 100 km/h sogar um 5,4 Millionen Tonnen.





Sind durch ein Tempolimit weniger Verkehrstote in Deutschland zu erwarten?

Die Daten des ADAC und der Bundesanstalt für Straßenwesen (Bast) zeigen: Autobahnen sind die sichersten Straßen in Deutschland. Im Jahr 2020 wurde mit allen straßenzugelassenen Fahrzeugen eine Fahrleistung von rund 682 Milliarden Kilometern erreicht. Knapp ein Drittel dieser Fahrleistung wurde auf den Autobahnen generiert. Pro einer Milliarde Fahrzeugkilometer starben 2020 im Schnitt 1,5 Menschen auf der Autobahn. Auf den Bundesstraßen kamen hingegen knapp 5 Menschen pro einer Milliarde Fahrzeugkilometer zu Tode.





Laut ADAC seien die eigentlichen Schwachstellen die Landstraßen. Dort würde zwar nur 40 Prozent der Fahrleistung generiert, allerdings läge der Anteil an Verkehrstoten in Deutschland auf Landstraßen bei fast 60 Prozent: Im Jahr 2020 gab es in Deutschland 2719 Verkehrstote. Davon sind 1592 Menschen auf Landstraßen gestorben. Im „innerdeutschen Vergleich lassen sich auf Abschnitten ohne Geschwindigkeitsbeschränkung anteilig nicht mehr Unfälle feststellen als auf Strecken mit Tempolimits von 120 oder 130km/h.“

Auch im internationalen Vergleich zu Ländern mit generellen Tempolimits sei kein Zusammenhang zwischen einem generellen Tempolimit und dem Sicherheitsniveau auf Autobahnen feststellbar.

