Klimaschutz Höhere E-Auto-Kaufprämie und Abwrackprämie: Wissing distanziert sich von seinen eigenen Plänen

Berlin Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich von seinen Plänen distanziert, die Kaufprämien für Elektroautos deutlich zu erhöhen und um eine Abwrackprämie zu ergänzen. Wissing sagte im Deutschlandfunk, er habe weder entsprechende Vorschläge gemacht, noch plane er solche. Der FDP-Politiker verwies auf die „Arbeitsebene“ und betonte, er strebe keine „absurd hohe Förderung an“, vielmehr einen Umstieg auf eine klimaneutrale Mobilität mithilfe marktwirtschaftlicher Anreize an.

Wissing reagiert damit auf innerparteiliche Kritik. In der FDP-Bundestagsfraktion waren die Pläne auf heftigen Widerspruch gestoßen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Carina Konrad, sagte dem Handelsblatt: „Nicht umsonst haben wir im Koalitionsvertrag eine sektorübergreifende Betrachtung der CO2-Senkungsziele durchsetzen können. Damit ist klar, dass weder eine ökonomisch und ökologisch unsinnige Abwrackprämie noch eine höhere Kaufprämie kommen wird.“

Um Klimaschutz, Unabhängigkeit von Energieimporten und eine Perspektive für die deutsche Automobilindustrie gleichermaßen erreichen zu können, müssten marktwirtschaftliche Anreize dominieren.

Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne), empfahl Wissing ein Tempolimit, um CO2-Emissionen im Verkehrsbereich zu verringern. „Tempolimits 100, 80 und 30 Stundenkilometer auf Autobahnen, Landstraßen und innerorts bewirken mehr, als Kaufprämien und kosten fast nichts“, sagte Schaefer dem Handelsblatt.

Weitere Anreize für die Automobilindustrie, die jetzt schon Lieferschwierigkeiten habe, seien jedenfalls nicht notwendig, erst recht keine Abwrackprämie. „Wir brauchen vor allem eine gute Ladeinfrastruktur für E-Autos besonders in Städten; diese muss dringend ausgebaut werden und hierfür werden Fördergelder benötigt.“

Konrad warb dafür, synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, „zügig“ zuzulassen. „Vor allem aber muss sich die Bundesregierung energisch für einen weiteren Emissionshandel auf EU-Ebene einsetzen und dafür streiten, dass ein sektorübergreifender Emissionshandel ab 2030 einheitliche Innovationssignale setzt.“

Der Wirtschaftspolitiker Lukas Köhler schrieb via Twitter: „Die FDP steht für eine marktwirtschaftliche und technologieoffene Klimapolitik. Daher werden wir die Subventionen für E-Autos perspektivisch beenden und lehnen ökologisch wie ökonomisch unsinnige Abwrackprämien ab.“

Habeck lehnt Vorschlag aus Wissing-Ministerium ab

Am Montag hatte das Handelsblatt über Wissings Klimapläne berichtet. Demnach plant der FDP-Politiker, die vorgesehene Kaufprämie für rein batterieelektrische Fahrzeuge oder Brennstoffzellenautos bis 2027 zu verlängern und deutlich zu erhöhen. Wer ein Auto mit einem Kaufpreis von maximal 40.000 Euro kauft, soll künftig statt 6000 Euro fast doppelt so viel erhalten: 10.800 Euro und damit mehr als 25 Prozent des Kaufpreises.

Auch Wirtschaftsminister Habeck lehnt Wissings Vorschlag ab.

Hinzu kommt noch der Zuschuss der Hersteller von 3000 Euro, den diese ebenfalls weiter bis 2027 gewähren sollen. Bei teureren Fahrzeugen bis 60.000 Euro plant der Minister mit einer Prämie von 8400 statt der heute zugesagten 5000 Euro.

Ab dem zweiten Halbjahr 2023 müssen Käufer ein mindestens elf Jahre altes Verbrennerauto verschrotten, um noch die volle Förderung zu erhalten. Der Wert der Abwrackprämie soll bei etwa 1500 Euro liegen.

Den Kauf von Plug-in-Hybriden will Wissing im Gegensatz zu Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch bis 2024 fördern und nicht bereits in diesem Jahr beenden. Den Zuschuss will er aber auf noch 2250 beziehungsweise 1875 Euro halbieren.

Der Vorstoß des Bundesverkehrsministeriums (BMDV) sorgte prompt für Widerstand in der Regierungskoalition. Laut Koalitionsvertrag sollen eigentlich alle Kaufzuschüsse 2025 auslaufen. Auch ist im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Subvention bis dahin kontinuierlich sinken soll.

Fest steht: Selbst mit dieser massiven Förderung wird der Verkehrssektor seine Klimaziele nicht erreichen. Zu dem Urteil kommt ein Gutachtergremium (unter Leitung von Fraunhofer ISI) von Klimaschutzminister Habeck. So würden die jährlichen CO2-Einsparungen „vom BMDV auf bis zu fünf Millionen Tonnen“ abgeschätzt. „Der Finanzierungsbedarf des Instruments wurde vom BMDV nicht angegeben“, hieß es weiter.

„Allerdings ist im Begleitmaterial zur Modellierung des BMDV der Finanzierungsbedarf von rund 60 Milliarden Euro genannt.“ Die Gutachter kommen sogar auf einen Wert „von insgesamt 73 Milliarden Euro“ und einen Klimaeffekt von jährlich „maximal“ vier Millionen Tonnen. Entsprechend lehnt auch Minister Habeck den Vorschlag Wissings ab.

Die Bremer Verkehrssenatorin Schaefer warf Wissing zudem vor, eine deutliche Anhebung der Regionalisierungsmittel zu blockieren, um den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor nachhaltig zu reduzieren. „Und dass der Bundesminister den Ausbau der Schiene anscheinend nicht auskömmlich finanziert, kann ich nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen“, fügte die Grünen-Politikerin hinzu.

Verbraucherschützer fordern von der Autoindustrie „preislich attraktive“ Fahrzeuge

Zuvor hatte auch schon die SPD Kritik geäußert, ebenso Umweltverbände. Auch die Verbraucherschützer wandten sich gegen die E-Auto-Pläne des Verkehrsministeriums.

Marion Jungbluth, Mobilitätsexpertin beim Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), forderte: „Der Zuschuss für den Kauf eines Elektroautos muss zeitnah auslaufen.“ Die Autoindustrie sei jetzt am Zug, „preislich attraktive“ Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, sagte sie dem Handelsblatt.

Jungbluth betonte, der Staat habe die Elektromobilität ausreichend gefördert. Jetzt werde das Geld für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Bahnnetzes sowie für die Ladeinfrastruktur gebraucht.

Jungbluth lehnte ebenso eine Verschrottungsprämie ab: „In Zeiten einer Ressourcenkrise wäre eine Auto-Abwrackprämie, die funktionstüchtige Autos zum Wegwerfartikel macht, fatal.“ Verbraucherinnen und Verbraucher mit kleinem Einkommen hätten gerade in der Inflation und bei steigenden Zinsen nicht die finanziellen Mittel, sich ein immer noch teureres Elektroauto zu kaufen.

Das Klimaschutzsofortprogramm der Bundesregierung soll im Sommer vorliegen. Darin enthalten sind Maßnahmen, wie Deutschland insgesamt seine Klimaziele bis 2030 erreichen will. Der Verkehrsbereich hat derzeit am wenigsten CO2 reduziert und muss mit Maßnahmen noch mindestens 271 Millionen Tonnen einsparen.

