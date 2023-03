 Klimaschutz: IG Metall vermisst Beschäftigungsaspekt in Habecks Windkraftstrategie

Der Wirtschaftsminister lädt zum Windkraftgipfel. Doch die Gewerkschaft zweifelt an den ehrgeizigen Ausbauzielen und fordert Maßnahmen, damit auch heimische Beschäftigte vom erwarteten Boom profitieren.

Die IG Metall und Forscher fordern, mehr Windkraft-Wertschöpfung in Deutschland zu halten. (Foto: dpa) Bau von Windkraftrad

Berlin Vor dem „Windkraftgipfel“ bei Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vermisst die IG Metall eine klare Strategie für die Branche. „Mehr Flächen und schnellere Genehmigungsverfahren sind nicht genug, um die Ausbauziele an Land und auf See zu erreichen“, sagte der Leiter des IG-Metall-Bezirks Küste, Daniel Friedrich, am Montag bei der Präsentation einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Politik müsse vielmehr auch die Fachkräftegewinnung in den Blick nehmen und dafür eintreten, mehr Windkraft-Wertschöpfung in Deutschland zu halten.

Habeck hat für kommenden Mittwoch Branchenvertreter zu Gesprächen darüber eingeladen, wie sich die ehrgeizigen Ausbauziele erreichen lassen. So soll der Bau von Windkraftanlagen an Land auf zehn Gigawatt jährlich gesteigert werden, sodass im Jahr 2030 insgesamt 115 Gigawatt installiert sind. 2021 waren es rund 56 Gigawatt.