Der Klimastreit zwischen FDP und Grünen geht in die nächste Runde: Die Liberalen wollen ein Gutachten des Umweltbundesamts Behörde kontern – und planen eine CO2-Maut.

Berlin Die freien Demokraten machen mobil gegen das von den Grünen geführte Umweltministerium. So hat die FDP-Bundestagsfraktion bei einer Sitzung am Dienstag beschlossen, ein Gutachten in Auftrag zu geben, mit dem wiederum ein Gutachten einer nachgeordneten Behörde des Umweltministeriums widerlegt werden soll. Dies bestätigten Teilnehmer der Sitzung. Es geht um ein neuralgisches Thema der Koalition: das Tempolimit.

Das Umweltbundesamt hatte kürzlich ein neues Gutachten zu den Klimawirkungen eines Tempolimits vorgelegt. Demnach könnte eine Maximalgeschwindigkeit auf Autobahnen helfen, fast sieben Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr einzusparen.

Käme noch ein Limit von 80 Stundenkilometern auf Landstraßen hinzu, sollen es sogar acht Millionen Tonnen sein. 2020 hatte die Behörde noch maximal zwei Millionen Tonnen errechnet.

