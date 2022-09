 Klimaschutz: So will die Regierung den CO2-Preis zwischen Mietern und Vermietern aufteilen

Angesichts der Energiekrise will die Bundesregierung die Bürger mit milliardenschweren Hilfspaketen entlasten. Den Vermietern allerdings drohen im neuen Jahr weitere Belastungen.

Für das Verbrennen fossiler Energien wird seit 2021 ein CO2-Preis in Deutschland erhoben. Das macht auch das Heizen mit Gas und Öl teurer. Bislang zahlen das allein die Mieter. (Foto: dpa) Aufgedrehtes Thermostat

Berlin Die Debatte über die Aufteilung des CO2-Preises zwischen Mietern und Vermietern geht in die nächste Runde. An diesem Freitag beginnen die parlamentarischen Beratungen über das Vorhaben der Regierung, ab 1. Januar 2023 auch Vermieter an den CO2-Kosten zu beteiligen.

Seit 2021 wird in Deutschland ein Preis für die Emissionen von Kohlendioxid (CO2) erhoben. Seitdem ist für die meisten Menschen Heizen teurer geworden, weil die Mehrheit der Haushalte hierzulande mit fossilen Energien wie Gas oder Öl heizt. Diese Kosten tragen bisher allein die Mieter.

Künftig sollen Vermieter an diesen Kosten beteiligt werden – und zwar abhängig vom energetischen Zustand des Gebäudes. Darauf hatten sich im April die Bundesminister Robert Habeck (Grüne), Klara Geywitz (SPD) und Marco Buschmann (FDP) geeinigt. Das Kabinett hatte im Mai zugestimmt.