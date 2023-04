 Klimaschutz: Thinktank fordert marktwirtschaftliche Strategie für die Transformation der Industrie

Klimaneutrale Produktion: Forscher rücken Markt und Pragmatismus in den Vordergrund. Unterstützung kommt aus Politik, Wissenschaft und Gewerkschaften.

Wie stellt die Industrie am besten auf klimaneutrale Produktion um? (Foto: IMAGO/Jochen Tack) Stahlproduktion in Duisburg

Berlin Die Transformation der Industrie zur klimaneutralen Produktion droht an übermäßiger Regulierung und fehlender Strategie zu scheitern, warnt der Thinktank Epico. So hätten sich die EU und auch Deutschland in den vergangenen Monaten in erster Linie auf die Krisenbewältigung fokussiert. Nun müsse eine von marktwirtschaftlichen Prinzipien geleitete industriepolitische Strategie verfolgt werden.

Die nächsten Jahre seien entscheidend, „um mit Innovationen und zielführenden Rahmenbedingungen die Grundlage für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum für die Jahrzehnte nach der Krise zu schaffen“, fordert Epico in seiner Analyse „Industrieagenda für die Zeitenwende“, die dem Handelsblatt vorliegt. Die EU und insbesondere Deutschland seien daher gefordert, ihre Industriestrategie zu überdenken.

Epico ist ein junger Thinktank, der von Institutionen wie der Konrad-Adenauer-Stiftung oder der European Climate Foundation unterstützt wird. Ein breiter Unterstützerkreis aus Politik und Wissenschaft begrüßt die Epico-Industrieagenda.