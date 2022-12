Klimaschutz „Vernünftig, die Kooperation zu suchen“: Klimaklub-Gründung stößt auf Zustimmung

Die Initiative der G7-Staaten nehmen Ökonomen und Wissenschaftler überwiegend positiv auf. Doch noch ist der Teilnehmerkreis des Klubs sehr klein.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verkündete nach einer Videokonferenz mit den Regierungschefs der G7-Staaten die Gründung eines Klimaclubs.

Berlin Ökonomen und Wissenschaftler sehen die Gründung eines Klimaklubs als Chance, international beim Klimaschutz voranzukommen. Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), sagte dem Handelsblatt: „Selbst wenn am Anfang entscheidende Länder wie China oder Indien noch nicht dabei sind, ist es vernünftig, die Kooperation zu suchen.“ Es komme in den nächsten Monaten darauf an, zwischen den Hauptemittenten eine Minimal-Kooperation beim Klimaschutz herzustellen, erklärte der Klimaökonom. „Über den Klimaklub könnte etwa schrittweise eine Zusammenarbeit bei der CO2-Bepreisung vorangebracht werden.“