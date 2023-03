 Klimawandel: Die Klimakrise könnte Deutschland 900 Milliarden Euro kosten

Der Klimawandel birgt ein enormes Schadenspotenzial. Die Folgen könnten die deutsche Volkswirtschaft bis zum Jahr 2050 teuer zu stehen kommen.

Am Rhein muss auch die Schifffahrt immer öfter eingeschränkt werden. (Foto: IMAGO/Jochen Tack) Niedrigwasser

Berlin Experten warnen seit Langem vor zunehmenden Risiken durch die Erderwärmung, die sich in Deutschland vor allem durch Starkregen, Hochwasser, Hitzewellen und Dürren zeigt.

Seit der Jahrtausendwende belaufen sich die Gesamtschäden durch Wetterextreme in Deutschland auf gut 145 Milliarden Euro. Doch es könnte noch schlimmer kommen. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragte Studie, die am Montag in Berlin vorgestellt wird und die dem Handelsblatt vorab vorlag.

Die Untersuchung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) und der Prognos AG beziffert die Kosten in verschiedenen Szenarien. Je nach Ausmaß der Erderwärmung rechnen die Experten zwischen 2022 und 2050 mit volkswirtschaftlichen Schäden in Höhe von 280 bis 900 Milliarden Euro.

Nicht alle Schäden lassen sich beziffern. Hinzu kommen gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie Todesfälle durch Hitze und Überflutungen und der Verlust von Artenvielfalt.