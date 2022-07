Klimawandel Mehr als 6,6 Milliarden Euro jährlich: So teuer sind Extremwetter für Deutschland

Ob Hitzesommer oder Überschwemmungen: Die Bundesregierung hat die Schäden durch die menschgemachte Erderwärmung konkret berechnen lassen. Und diese dürften noch steigen.

Die Flutkatastrophen vor allem an Ahr und Erft im vergangenen Jahr haben für Schäden von mehr als 40 Milliarden Euro gesorgt. (Foto: dpa) Das Ahrtal nach der Flut

Berlin Die Schäden in Deutschland durch den menschengemachten Klimawandel belaufen sich seit dem Jahr 2000 auf mindestens 145 Milliarden Euro, das sind durchschnittlich 6,6 Milliarden Euro pro Jahr. Zu diesem Ergebnis kommen drei Untersuchungen unter dem Titel „Kosten durch Klimawandelfolgen in Deutschland“, die das Analyse- und Beratungsunternehmen Prognos im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) durchgeführt hat.

Das Ministerium veröffentlichte die Studie am Montag kurz bevor Olaf Scholz (SPD) als Bundeskanzler an diesem Montag in Berlin beim Petersberger Klimadialog seine erste klimapolitische Rede hält.