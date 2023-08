Klimawandel Umweltbundesamt und Expertenrat rügen Klimapolitik der Regierung

Mit den aktuellen Maßnahmen wird Deutschland seine Klimaschutzzeile verfehlen, meint das Umweltbundesamt. Experten vermissen ein schlüssiges Gesamtkonzept im Klimaschutzprogramm.

Deutschland muss seine CO2-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich mit dem Jahr 1990 senken. (Foto: dpa) Windkraftanlagen

Berlin Auch mit den geplanten neuen Maßnahmen droht die Bundesregierung ihre Klimaschutzziele zu verfehlen. Nach dem am Dienstag vorgestellten Projektionsbericht des Bundesumweltamtes besteht bei der Minderung von klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2030 noch eine Lücke von bis zu 331 Millionen Tonnen. Das Ziel, Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen, würde unter den gegebenen Umständen nicht erreicht, schreibt das Umweltbundesamt.

Parallel stellt auch der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung kein gutes Zeugnis aus. Die Klimaschutzmaßnahmen gingen zwar in die richtige Richtung, reichten aber noch immer nicht aus, teilte das unabhängige Gremium am Dienstag in Berlin mit.

Das Bundeskabinett hatte im Juni eine Neufassung des Klimaschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Ziel ist, den Treibhausgasausstoß bis 2030 verglichen mit dem Jahr 1990 um mindestens 65 Prozent und bis 2040 um mindestens 88 Prozent zu reduzieren. Aktuell sind es gut 40 Prozent.