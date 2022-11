 Klimawandel: Von Betoninseln zu Schwammstädten: Deutschlands Kommunen müssen sich gegen Hitze und Sturzfluten wappnen

Tropische Temperaturen in betonierten Innenstädten gefährden Alte und Kranke. Doch längst nicht alle Gemeinden tun, was für den Schutz ihrer Bürger nötig wäre.

Im Kampf gegen den Klimawandel vernachlässigt. Grüne Städte

Garching Ein kleiner See, auf dem drei Wasserfontänen tanzen. Weiden und Fichten spiegeln sich auf der Oberfläche – und die Konturen von Lars Dücker. Er wippt in seinen braunen Lederschuhen auf einer Steinstufe am Ufer und blickt auf das Wasser. „Letztes Jahr hat es einmal über Tage nur geregnet. Das war ein echter Härtetest für den See. Kurz waren wir besorgt, dass er unsere Gastro überschwemmt“ – Dücker zeigt auf das Betriebsrestaurant hinter ihm.

Es gehört wie der künstliche See und 600 Bäume zum „Business Campus München-Garching“, einem über 18 Hektar großen Areal im Norden der Landeshauptstadt. Dort arbeiten Mitarbeiter von Firmen wie BMW oder der Technischen Universität in weiß-grauen Hochhäusern unter begrünten Dächern. Fast die Hälfte des Campus besteht aus Wasser oder Grün – das ist exotisch im Vergleich zu anderen Gewerbegebieten, die meist zubetoniert sind.

