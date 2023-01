Klimaziele Gutachten: Minister Wissing verstößt gegen das Klimaschutzgesetz

Grüne und FDP streiten seit Monaten über ihre Klimaschutzpolitik. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags wirft dem Verkehrsminister nun Rechtsverstöße vor.

Der Verkehrsminister steht für seine Politik in der Kritik, und zwar nun auch von Bundestagsjuristen. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Volker Wissing

Berlin Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) verstößt gegen die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes. Zu diesem Ergebnis kommt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags in einem Gutachten. Es liegt dem Handelsblatt vor.

Deutschland will laut Gesetz seine Emissionen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 senken und 2045 klimaneutral sein. Über den Weg dorthin streiten Grüne und FDP seit Monaten.

Es geht um die Frage, was passiert, wenn Deutschland in einem Jahr in einzelnen Bereichen seine Klimaziele nicht erreicht. 2021 etwa hatte der Verkehrssektor seine gesetzlich vorgeschriebenen Ziele um drei Millionen Tonnen verfehlt.

Laut Gesetz muss der zuständige Minister binnen weniger Monate ein Sofortprogramm mit Maßnahmen vorlegen, „das die Einhaltung der Jahresemissionsmengen des Sektors für die folgenden Jahre sicherstellt“. Grüne und FDP legen den Satz unterschiedlich aus.

