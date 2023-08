Koalition Ampel-Koalition einigt sich bei Kindergrundsicherung – 2,4 Milliarden Euro geplant

Berlin Nach monatelangem Streit hat die Ampelkoalition sich auf Eckpunkte für die Kindergrundsicherung verständigt. Im Startjahr 2025 soll das Prestigeprojekt der Grünen zunächst 2,4 Milliarden Euro kosten – 400 Millionen Euro mehr, als Finanzminister Christian Lindner (FDP) eingeplant hatte. Leistungsverbesserungen soll es für Alleinerziehende geben.

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) stellte die Eckpunkte am Montag zusammen mit Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Berlin vor. Mit der Einigung ist auch der Weg für das Wachstumschancengesetz frei, mit dem die Wirtschaft entlastet werden soll. Paus hatte das Gesetz vor zwei Wochen im Kabinett blockiert. Lindner sagte, die „weitere Nachdenkpause“ habe die Chance geboten, das Entlastungspaket weiter zu verbessern.

Paus hatte ursprünglich zwölf Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung gefordert und deutliche Leistungsverbesserungen für von Armut betroffene Familien in Aussicht gestellt. Davon ist nun nicht mehr viel übrig. Es sei kein Geheimnis, dass sie noch größere Schritte für nötig halte, sagte Paus.

Dennoch habe sich die Koalition nach zum Teil harten Verhandlungen, an denen mehrfach auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beteiligt war, auf „die umfassendste sozialpolitische Reform der letzten Jahre“ geeinigt. Sie trage dazu bei, dass bis zu 5,6 Millionen Familien ihnen zustehende Leistungen einfacher und schneller erhalten könnten. Zudem hole die Koalition 1,9 Millionen Kinder aus dem Bürgergeld, sagte Paus.

Finanzierung der Kindergrundsicherung

Das vierseitige Eckpunktepapier, zu dem die Regierung jetzt zunächst Stellungnahmen der entsprechenden Verbände einholen will, beschreiben die Grundzüge der geplanten Reform, lässt aber auch viele Fragen offen.

Kindergrundsicherung: Ampel einigt sich auf 2,4 Milliarden Euro

Welcher Finanzbedarf sich nach den 2,4 Milliarden für 2025 ergibt, ist offen. Laut Paus kalkuliert ihr Ministerium, dass zunächst knapp die Hälfte der berechtigten Familien die Kindergrundsicherung in Anspruch nehmen wird. Deshalb werde der Finanzbedarf ab 2026 steigen, 2028 könne er durchaus bei sechs Milliarden Euro jährlich liegen.

Für Lindner wäre es eine „Kapitulation der Arbeitsmarktpolitik“, wenn so viele Familien die Leistung zusätzlich nutzen sollten. Aus Regierungskreisen heißt es, Dreh- und Angelpunkt bei der Überwindung von Kinderarmut sei es, die Qualifizierungen der Eltern gezielt zu fördern und sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Einfacherer Zugang zu Leistungen für Familien

Die Regierung plant, die bisher getrennten Antragsverfahren für Kindergeld, Kinderzuschlag und andere Leistungen zusammenzufassen. Familien sollen diese in Zukunft zudem digital beantragen können. Das Kindergeld wird nach den Plänen künftig „Kindergarantiebetrag“ heißen, Leistungen darüber hinaus nennt die Koalition „Zusatzbetrag“. Ist das Existenzminimum der Kinder dadurch noch nicht gedeckt, sollen Familien weiterhin auch Bürgergeld beantragen können.

Zentrale Anlaufstelle soll ein neuer „Familienservice“ der Bundesagentur für Arbeit sein, der die bisherige Familienkasse ablöst. Die Regierung strebt langfristig einen sogenannten „Kindergrundsicherungs-Check“ an. Eltern, die einem Datenabgleich unter verschiedenen Behörden zustimmen, sollen dann selbst digital prüfen können, ob sie neben dem Kindergarantiebetrag auch den Zusatzbetrag in Anspruch nehmen können.

Wann das automatisierte Verfahren zur Verfügung stehen soll, konnte Paus nicht sagen. Das Problem des bisherigen Systems ist, dass viele Eltern gar nichts von finanziellen Hilfsangeboten wissen oder sie aus Scham nicht in Anspruch nehmen. Beim Kinderzuschlag beispielsweise stellen nach Schätzungen der Regierung bislang nur rund 35 Prozent der Berechtigten einen Antrag.

Anpassungen bei der Kindergrundsicherung

Die Höhe der Kindergrundsicherungsleistungen soll ab 2025 immer dann steigen, wenn auch das allgemeine Existenzminimum neu berechnet und angehoben wird. Geplant ist zudem – wie im Koalitionsvertrag vereinbart –, das Existenzminimum von Kindern so neu zu berechnen, dass es ihre Lebenswirklichkeit besser berücksichtigt.

Bisher richten sich die Regelsätze vor allem nach dem Bedarf der Eltern. Seit Juli vergangenen Jahres erhalten von Armut betroffene Familien bereits 20 Euro monatlich Kindersofortzuschlag. Steigt das Existenzminimum für Kinder, fällt dieser Zuschlag weg, sagte Arbeitsminister Heil.

Verbesserte Leistungen für manche Familien

Generelle höhere Leistungen soll es abseits des noch zu berechnenden höheren Existenzminimums nicht geben, betonte Lindner, allerdings Verbesserungen für einzelne Gruppen. So ist geplant, den Unterhalt für Alleinerziehende bei der Berechnung des Zusatzbetrags für Kinder nicht mehr vollständig anzurechnen, sondern nur noch zu 45 Prozent. Um höhere Erwerbsanreize zu setzen, sollen arbeitende Eltern, die Kindergrundsicherung beziehen, zudem mehr von ihrem Arbeitseinkommen behalten dürfen als im Bürgergeld. Lindner betonte, dass die Regierung so auch der sinkenden Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden entgegenwirken wolle.

Der Finanzminister machte in der Pressekonferenz erneut deutlich, dass es für ihn kein Ausweis moderner Sozialpolitik ist, einfach die Transferleistungen für hilfebedürftige Familien zu erhöhen. „Das Beste, um Armut zu überwinden, ist Arbeit“, sagte er. Die Koalition habe zum Jahresbeginn bereits das Kindergeld und den Kinderzuschlag angehoben, was sieben Milliarden Euro koste.

Insgesamt habe die Koalition Leistungsverbesserungen im Volumen von 18 Milliarden Euro auf den Weg gebracht und „damit das Wesentliche bereits getan“, sagte Lindner.

Die jetzt zusätzlich eingeplanten 400 Millionen Euro erhöhten den Handlungsbedarf der Regierung im Haushalt für das Jahr 2025 weiter: „Weshalb ich die Prognose wage, dass es sich bei der Kindergrundsicherung mit Blick auf die nächsten Jahre um die letzte größere Sozialreform handelt, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt“, betonte Lindner.

Das Echo auf die Reform fiel gespalten aus: Ökonomen lobten insbesondere den Plan, eine einheitliche Anlaufstelle zu schaffen. „Damit sollte die Inanspruchnahmequote steigen – was sehr gut wäre“, sagte Andreas Peichl, Makroökonomik-Leiter am Ifo-Institut. Gleichzeitig rechnet er damit, dass die Kinderarmut durch die Neuberechnung des Existenzminimums sinkt und Erwerbsanreize steigen. Der gefundene Kompromiss sei „ein Schritt in die richtige Richtung“.

Der Wirtschaftsweise Achim Truger betonte, die Pläne für das Existenzminimum und die geringere Anrechnung von Unterhaltszahlungen stellten Verbesserungen dar. „Der ganz große Wurf gegen die Kinderarmut ist es aber noch nicht, dazu war offensichtlich in der Koalition der Finanzierungswille nicht vorhanden“, sagte der gewerkschaftsnahe Ökonom.

Truger hält es aber für denkbar, dass schon 2025 mehr Geld in die Kindergrundsicherung fließt als die von der Bundesregierung kommunizierten 2,4 Milliarden Euro. „Offenbar sind Teile der zwischenzeitlich kursierenden Kostenschätzung aus dem Bundesfamilienministerium von 3,5 Milliarden Euro nun im allgemeinen Haushalt verbucht worden“, sagte der Wirtschaftsweise. Paus betonte, in den von ihrem Ministerium zwischenzeitlich kalkulierten 3,5 Milliarden Euro seien schon anstehende Erhöhungen des Kindergelds und des Kinderzuschlags berücksichtigt worden.

Kritik an der Bundesregierung

Sozialverbände und die Linke kritisierten dagegen, die Bundesregierung liefere keine echte Antwort auf die Kinderarmut in Deutschland. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte derweil, der Kompromiss der Regierung sei ein „Zeugnis der Zerrüttung der Ampel“. Während Familienministerin Paus die Kindergrundsicherung als eine der größten sozialpolitischen Reformen der vergangenen Jahre bejubele, betone Finanzminister Lindner, dass es sich nur um die Zusammenlegung bestehender Leistungen handle.

Die Grünen sind froh, dass ihr Prestigeprojekt nun endlich auf den Weg gebracht werden soll, wie es aus Parteikreisen heißt. Dass Familienministerin Paus das Ergebnis aber mit einem Veto gegen das Wachstumschancengesetz teuer erkaufen musste, verärgert selbst ihre Parteifreunde. Das Vorgehen war in der Partei nicht abgesprochen.

Paus erklärte am Montag, dass sie nun keine Einwände mehr gegen das von Lindner geplante Wachstumschancengesetz habe. Damit sollen die Unternehmen nach den bisher bekannten Plänen im Volumen von 6,5 Milliarden Euro jährlich entlastet werden. Wie es aus Regierungskreisen heißt, soll noch die degressive Abschreibung beim Wohnungsbau neu in das Paket aufgenommen werden. Außerdem ist geplant, das Entlastungsvolumen bei der steuerlichen Anrechnung von Verlusten zu vergrößern.

Die Familienministerin kann die Einigung in Sachen Kindergrundsicherung als Erfolg für sich verbuchen. (Foto: Reuters) Lisa Paus

Das Wachstumschancengesetz kann damit wie von Bundeskanzler Scholz angekündigt diese Woche bei der Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg verabschiedet werden. Unter Anspielung auf das wochenlange koalitionsinterne Gezerre um das Gebäudeenergiegesetz sagte Paus: „Wir machen nicht GEG 2.0.“

Die Einigung bei der Kindergrundsicherung soll auch auf Drängen von Kanzler Scholz zustande gekommen sein, der das Thema unbedingt erledigen wollte, hieß es in Regierungskreisen. Nach den Worten von Paus sollen nun zunächst die Verbände Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Möglicherweise könne das Bundeskabinett dann schon am 13. September den Gesetzentwurf auf den Weg bringen.

Aus Sicht der Grünen müsste noch immer mehr Geld investiert werden, um Kinder vor Armut zu schützen. (Foto: IMAGO/Roland Hartig) Ausflug von Kindern

Es könnte dann im parlamentarischen Verfahren noch zu Änderungen kommen. So kündigte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Montag in der ARD an, das Parlament und auch seine Fraktion würden das ein oder andere am Gesetzentwurf möglicherweise „präzisieren“.

Die Länder dürften ebenfalls noch Einspruch geltend machen, weil auf sie von Anfang an erhebliche Mehrkosten zukommen. Von den sechs Milliarden Euro, die die Kindergrundsicherung bei 75-prozentiger Inanspruchnahme im Jahr 2028 kosten könnte, entfielen fünf Milliarden Euro auf den Bund und eine Milliarde Euro auf die Länder. In Regierungskreisen rechnet man bereits damit, dass die Kindergrundsicherung am Ende ein Fall für den Vermittlungsausschuss wird, der Konflikte zwischen Bund und Ländern schlichtet.

