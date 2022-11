Koalition SPD und Thüringens Ministerpräsident Ramelow üben Kritik an Bürgergeld-Ablehnung der Union

Die Reform soll Hartz IV ersetzen. Die Union lehnt unter anderem die Erhöhung des Schonvermögens ab. Aus Sicht der SPD habe sich die Oppositionspartei in ihrer Kritik verrannt.

Laut dem thüringischen Ministerpräsident sei die Ablehnung der Union beim Bürgergeld menschlich schwer erträglich. (Foto: dpa) Bodo Ramelow

Berlin Vor der Abstimmung im Bundesrat über das Bürgergeld hat die SPD die Länder zur Zustimmung aufgerufen. „Die Ministerpräsidenten stehen jetzt vor der Wahl: Entweder sie stehen zu ihrer staatspolitischen Verantwortung und sorgen dafür, dass viele Menschen Sicherheit, neue Chancen und Perspektiven bekommen. Oder sie fahren weiter den Kurs der letzten Wochen und spielen die Schwächsten unserer Gesellschaft gegeneinander aus“, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin und für das Thema zuständige Expertin der Fraktion, Dagmar Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur.

Mit dem Bürgergeld und dem Wechsel zu einem „stärkeren Fördern, umfangreichen Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten“ wolle man vor allem dem Fachkräftemangel entgegenwirken. „Ich fürchte, dass sich Friedrich Merz und die Union argumentativ verrannt haben“, sagte Schmidt. Die SPD-Politikerin ist auch Mitglied des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat, der bei einer Ablehnung des Bürgergelds in der Länderkammer höchstwahrscheinlich angerufen wird, um einen Kompromiss zu finden.

Ein Tag vor den Bundestags-Beratungen des neuen Bürgergeldes hatte unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine prinzipiellen Vorbehalte gegen die Reform der Grundsicherung bekräftigt. „Das Bürgergeld ist sozial ungerecht und unfair“, sagte der CSU-Chef der „Bild am Sonntag“. „Die Ampel muss grundsätzlich nachbessern: bei Sanktionen, bei Schonvermögen, beim Leistungsprinzip. Nur unter diesen Bedingungen kann es eine Zustimmung geben.“

Mit dem Bürgergeld soll das 2005 eingeführte Arbeitslosengeld II (Hartz-IV) ersetzt werden. Dem muss der Bundesrat bei seiner Sondersitzung am Montag zustimmen. Die Bundesregierung stellt sich auf ein Vermittlungsverfahren ein.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Reform soll eine Vermittlung der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt erleichtern, unter anderem durch mehr Qualifizierung und Weiterbildung. Auch die Möglichkeiten für Zuverdienste mit geringeren Abzügen beim Bürgergeld werden erweitert. Die Union lehnt vor allem die Erhöhung des Schonvermögens ab. Diese finanziellen Reserven müssen Bedürftige nicht antasten, wenn sie Bürgergeld bekommen wollen.

Ramelow: „Union geht es nicht um sachliche Lösungen“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow übt deswegen scharfe Kritik an der CDU und CSU. „Weil sich die Union als Opposition im Deutschen Bundestag nicht durchsetzen konnte, sollen nun alle Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergeldes in Geiselhaft genommen werden. Das ist menschlich schwer erträglich“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe der Union in dieser Frage nicht um sachliche Lösungen, sondern um parteipolitisches Ego.

Linke-Co-Chefin Janine Wissler sprach von „sozialer Kälte“. Die Union habe sich erst einer Erhöhung des Mindestlohns verweigert und verhindere nun Minimalverbesserungen für Menschen mit Sozialbezug.

Das Ziel von CDU und CSU bestehe darin, „das Bürgergeldgesetz im Vermittlungsausschuss zu schleifen“, heißt es in einem gemeinsamen Papier Ramelows, Wisslers, ihres Co-Vorsitzenden Martin Schirdewan sowie der Bundestagsfraktion und Landespolitikern mit linker Regierungsbeteiligung, das der dpa vorliegt.

Die Linke steht dem Bürgergeld-Vorhaben selbst kritisch gegenüber. Ihr geht es im Gegensatz zur Union aber nicht weit genug. „Das Bürgergeld ist keine Überwindung von Hartz IV, sondern eine Mogelpackung. Die Erhöhung gleicht kaum die steigende Inflation aus, das ist völlig unzureichend“, sagte Wissler. In einem Vermittlungsverfahren will sich ihre Partei laut Papier für Änderungen in ihrem Sinne einsetzen und sich „gegen Verschlechterungen des Bürgergeldgesetzes durch CDU und CSU stemmen“.

Die mit der Reform verbundene Erhöhung der Zahlungen hat die Union im Bundestag mittragen. Die Bundesagentur für Arbeit hat gewarnt, dass eine Auszahlung der Erhöhung zum Jahresbeginn nicht gewährleistet sei, wenn sie nicht bis Ende November Klarheit habe.

Mehr: Ärger über die EU: Deutsche Wirtschaft in Vietnam beklagt „Vertrauensverlust“ vor Scholz-Besuch