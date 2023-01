Koalitionsausschuss Straßenbau kontra Umweltschutz – Wer setzt sich in der Ampelkoalition durch?

Kanzler Scholz verspricht „bald“ eine Lösung im Dauerstreit um schnellere Genehmigungsverfahren. Der Koalitionsausschuss soll den Konflikt zwischen FDP und Grünen beenden.

Die Grünen wollen den Schienenverkehr ausbauen, aber nicht den Straßenverkehr. (Foto: imago images/imagebroker) Autobahn und Windpark

Berlin Wenn der Koalitionsausschuss am Donnerstagnachmittag zusammentritt, wird Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor allem zwischen FDP und Grünen schlichten müssen. Seit Monaten streiten die Koalitionspartner über Themen wie Genehmigungsverfahren, Vorratsdatenspeicherung, Verbandsklagerichtlinie oder Biosprit und Effizienzvorgaben für Unternehmen.

Zumindest nach der Entscheidung, den Kampfpanzer Leopard in die Ukraine zu liefern, besteht die Hoffnung, wieder ein neues Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.

Allerdings gibt es Uneinigkeit darüber, was die Fortschrittskoalition als Fortschritt bezeichnet. Wichtigstes Thema dürfte der Dauerstreit darüber sein, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Im Bundestag kündigte Scholz am Mittwoch an, es werde „bald“ eine Lösung geben.