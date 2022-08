Koalitionsstreit Heißer Herbst für die Ampel-Koalition: Auf diese Konflikte steuern SPD, Grüne und FDP jetzt zu

Berlin Die parlamentarische Sommerpause war nach dem Empfinden führender Ampelpolitiker dringend notwendig. Zuletzt hatten die Konflikte im Regierungsbündnis zugenommen. „Ich glaube, die Pause können wir alle gut gebrauchen, um danach wieder frisch zu starten“, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour kürzlich im Handelsblatt-Interview.

Bei der EU-Abstimmung zum Verbot für Autos mit Verbrennungsmotoren musste Kanzler Olaf Scholz eingreifen und die Grünen zurückpfeifen. Die FDP ärgerte sich über SPD-Chefin Saskia Esken, die die Schuldenbremse wieder zur Disposition stellte. Und Grüne und Liberale streiten sich über Atomkraftwerke und ein Tempolimit, während die FDP am Bürgergeld-Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mäkelt.

Viele dieser Konflikte nehmen die Ampelpartner ungelöst in die Sommerpause mit. Sie warten bei der Rückkehr Ende August. Es könne ein heißer Herbst werden, schwant einem Ampelpolitiker. Dieser Streitthemen warten auf die Koalition:

Die Frage, ob die verbliebenen drei Atomkraftwerke länger laufen sollten, ist zu einem Dauerstreit in der Koalition, aber auch mit der Opposition geworden. Die Grünen stehen vor allem aufgrund von Sicherheitsbedenken einer Laufzeitverlängerung skeptisch gegenüber, wollen sich allerdings auch pragmatisch geben.

Diskutiert wird unter anderem, sie in einem sogenannten Streckbetrieb einige Monate länger laufen zu lassen. Das schließen auch Grünen-Politiker nicht aus, verweisen aber auf einen neuen Stresstest zur Stromversorgung, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angeordnet hat.

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte etwa kürzlich mit Blick auf Isar 2: „Wenn der Stresstest ergibt, dass Bayern tatsächlich ein ernsthaftes Strom- beziehungsweise Netzproblem haben könnte, dann werden wir diese Situation und die dann bestehenden Optionen bewerten.“

Längst wird aber auch über einen längeren Betrieb oder gar die Wiederinbetriebnahme von bereits stillgelegten AKWs debattiert. In diese Richtung kommen Stimmen aus der Union und der FDP. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) etwa machte deutlich, dass die drei verbliebenen Atomkraftwerke auch notfalls bis 2024 betrieben werden müssten.

Dagegen sperren sich allerdings neben der SPD vor allem die Grünen. „Jetzt sind keine Ablenkungsdebatten gefragt, sondern konkrete Vorschläge, wie wir noch schneller Energie einsparen und Wind- und Solarenergie ausbauen können“, sagte die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen, Julia Verlinden, dem Handelsblatt. Dazu sei von Union und FDP „leider nichts Brauchbares“ zu hören.

Ganz leicht werden es die Grünen dem Koalitionspartner wohl nicht machen. Am Ende steht vielleicht das Tempolimit als Gegenleistung, auch wenn sich die Grünen offiziell zieren, einen solchen Deal einzugehen.

Tempolimit

Über ein allgemeines Tempolimit wird in der Klimadebatte schon seit Jahren immer wieder erbittert gestritten. Infolge des Ukrainekrieges ist es nun verstärkt in den Blick gerückt – als möglicher Beitrag zum Energiesparen. Für die SPD ist die Sache eigentlich klar: Parteichefin Saskia Esken hält ein befristetes Tempolimit für denkbar, der Co-Chef der SPD-Linken, Sebastian Roloff, sogar zwingend für geboten.

Es gebe sehr gute Argumente für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen, denn es spare auf sehr einfachem Wege Energie, sagte Roloff dem Handelsblatt. Umfragen zeigten zudem die Akzeptanz der Maßnahme in der Bevölkerung. „Die FDP sollte die ideologische Blockade nun ablegen und an die Versorgungssicherheit im Land denken“, forderte der Bundestagsabgeordnete.

Innerhalb der Ampelkoalition sperren sich allerdings die Liberalen gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die sie schon in den Koalitionsverhandlungen strikt abgelehnt hatten. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte denn auch kürzlich, ein Tempolimit habe „diese Regierung nicht vereinbart und deswegen kommt es auch nicht“.

Doch die Frage ist, welche Vereinbarungen angesichts des Ukrainekrieges und der vom Kanzler ausgerufenen Zeitenwende noch Bestand haben. Schließlich heißt es im Koalitionsvertrag auch: „Am deutschen Atomausstieg halten wir fest.“ Die Liberalen werben trotzdem für eine Laufzeitverlängerung.

Das wiederum brachte den stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion Jens Spahn (CDU) auf die Idee, der Ampel einen Deal anzubieten. Für eine vorübergehende Verlängerung der AKW-Laufzeiten würde die Union die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen unterstützen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat das Angebot gleich als das verstanden, was es auch wäre, wenn sich die Koalition darauf einließe – einen „Kuhhandel“. Und lehnte ab.

Corona-Maßnahmen

Mit Blick auf eine möglicherweise kritische Coronasituation im Herbst ringt die Ampelkoalition seit Monaten um erweiterte staatliche Schutzvorgaben. Derzeit verhandeln Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) miteinander, welche Maßnahmen in der kalten Jahreszeit ermöglicht werden sollen.

Viel Zeit bleibt nicht mehr: Das geltende Infektionsschutzgesetz läuft Ende September aus – und damit auch die Rechtsgrundlage für die derzeit geltenden Basis-Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Kliniken. Eine Verlängerung oder gar Verschärfung müssen die Ampelfraktionen im Bundestag beschließen. Nach der Sommerpause bleiben dafür nur noch zwei Parlamentswochen.

Die FDP will dabei erreichen, dass es so wenige Maßnahmen wie möglich gibt. Gesundheitsminister Lauterbach hält hingegen einen möglichst breiten Rechtsrahmen für nötig. Konsens scheint zumindest eine Maskenpflicht in Innenräumen zu sein, die Buschmann in Aussicht stellte. Auch Schulschließungen schlossen Lauterbach und Buschmann bereits aus. Großflächige Lockdowns scheinen ebenfalls unwahrscheinlich.

Entlastungen

Die Ampelkoalition hat in diesem Jahr bereits zwei Entlastungspakete mit einem Volumen von insgesamt über 30 Milliarde Euro beschlossen. Doch schon jetzt ist klar: Das wird angesichts der explodierenden Energiepreise nicht ausreichen. Für das kommende Jahr wird es weitere Maßnahmen geben. Und diese muss die Koalition bald vereinbaren.

Noch ist unsicher, wie sicher und wie teuer die Energieversorgung in den kommenden Wintern wird. (Foto: dpa) Heizöllieferung

Welche das sind und wie sie genau aussehen sollen, ist innerhalb des Regierungsbündnisses umstritten. Kanzler Scholz hat gerade erst eine Wohngeldreform angekündigt. Diese solle „Anfang des nächsten Jahres“ den Kreis der berechtigten Haushalte ausweiten und eine „Heizkostenpauschale gewissermaßen dauerhaft integrieren“, sagte er. So sollen Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen unterstützt werden.

Allerdings gibt es in der Koalition auch noch andere Vorstellungen. Finanzminister Christian Lindner wird im Herbst den Progressionsbericht vorlegen. Dieser beziffert die Belastungen der Steuerzahler durch die kalte Progression, also schleichende Steuererhöhungen, welche durch das Zusammenspiel von Inflation, höheren Tarifabschlüssen und ansteigenden Steuertarifen entstehen.

Lindner hat immer wieder deutlich gemacht, dass er die kalte Progression ausgleichen will, so wie das in den vergangenen Jahren üblich war. Doch angesichts der hohen Inflation ist das nun teurer, Experten rechnen mit einem Volumen von rund zwölf Milliarden Euro.

SPD und Grüne wollen die Korrektur deshalb auf die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen begrenzen und von Besserverdienern über die schleichenden Steuererhöhungen mehr kassieren.

Umstritten sind zudem auch andere Ideen, wie etwa eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Lindner hat sich dafür offen gezeigt, die Grünen sind skeptisch. Auch die Frage, ob das Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in abgewandelter Form fortgesetzt werden soll, sorgt in der Koalition für Zwist.

Schuldenbremse

Eng verknüpft mit den Diskussionen um die nächsten Entlastungen ist die Finanzierungsfrage. Konnte es sich die Große Koalition noch leisten, im Zweifel einfach die Wünsche beider Regierungspartner umzusetzen, geht das so nun nicht mehr.

Die Haushaltslage ist angespannt. Zwar steigen die Steuereinnahmen noch, aber auch die Zinsausgaben im Etat nehmen zu. Und der Weg über höhere Schulden ist versperrt – zumindest wenn es nach Finanzminister Lindner geht. Er will das Defizit im kommenden Jahr auf 18,2 Milliarden Euro begrenzen. Damit würde der Bund erstmals nach drei Ausnahmejahren wieder die Schuldenbremse einhalten.

Das Kabinett hat dem Entwurf zwar zugestimmt, doch die Koalitionspartner stellen den Haushaltskurs trotzdem infrage. SPD-Chefin Saskia Esken erklärte kürzlich: „Ich glaube, dass wir die Schuldenbremse erneut aussetzen müssen.“ Die Grünen halten sich zwar derzeit öffentlich zurück. Aber hinter vorgehaltener Hand machen auch sie deutlich, dass sie nicht an die Rückkehr zur Schuldenbremse im kommenden Jahr glauben.

Wenn Lindner nicht mehr Schulden machen will, fordern Teile der SPD und der Grünen eine Steuererhöhung für hohe Einkommen. Sie plädieren auch für eine sogenannte Übergewinnsteuer, mit der Energieunternehmen, die von der Krise besonders profitieren, zur Kasse gebeten werden sollen. Die FDP lehnt beides ab.

Der Haushalt für das kommende Jahr soll Ende November vom Bundestag verabschiedet werden. Bis dahin dürften die Auseinandersetzungen weitergehen.

