Koalitionstagung Ampel-Koalition tagt in Meseberg: Scholz will Wirtschaft stärken

Vor der Kabinettsklausur in Meseberg zeigt sich Scholz zufrieden mit der Einigung zur Kindergrundsicherung. Gleichzeitig müsse die Regierung aber die Wirtschaft stärken und besser kommunizieren.

„Mit weniger Bürokratie, mit mehr aktiver Unterstützung wird es künftig möglich sein, dass alle die besten Bedingungen vorfinden, ein gutes eigenständiges Leben zu führen“, betonte Scholz. (Foto: Getty Images) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor Schloss Meseberg

Meseberg Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zufrieden zum Kompromiss der Ampel-Koalition zur Kindergrundsicherung geäußert. „Das ist ein Fortschritt, um den wir lange gerungen haben, aber am Ende mit einem, wie ich finde, sehr beeindruckenden und guten Ergebnis“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag vor Beginn der Kabinettsklausur in Meseberg.

Die Klausur auf Schloss Meseberg rund 50 Kilometer nördlich von Berlin ist die fünfte in der nun schon fast zweijährigen Regierungszeit des Kabinetts von SPD, Grünen und FDP. Der Kanzler und seine 16 Ministerinnen und Minister wollen sich am Dienstag und Mittwoch vor allem mit der prekären Wirtschaftslage befassen. Am Mittwoch will das Kabinett ein Gesetz für mehr Wirtschaftswachstum über Steuererleichterungen und Eckpunkte für Bürokratieabbau beschließen.

Die Kindergrundsicherung werde mehr Gerechtigkeit für Kinder und Familien schaffen. „Mit weniger Bürokratie, mit mehr aktiver Unterstützung wird es künftig möglich sein, dass alle die besten Bedingungen vorfinden, ein gutes eigenständiges Leben zu führen“, betonte Scholz. Die Ampel-Koalition hatte sich in der Nacht zum Montag auf Grundzüge einer im ersten Jahr 2,4 Milliarden Euro teuren Kindergrundsicherung geeinigt. Damit sollen bisherige Leistungen wie das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder und der Kinderzuschlag gebündelt werden. Mithilfe einer zentralen Plattform sollen auch Familien erreicht werden, die bisher ihnen zustehende Gelder nicht abrufen. Scholz erwartet nun noch „viele Diskussionen mit den Ländern, mit den Gemeinden, mit den Verbänden in Deutschland und natürlich auch mit dem Deutschen Bundestag“. „Aber ich bin sicher, das ist eine gute Reform, die Deutschland voranbringt“, sagte er. Scholz: Regierung sucht nach „großem Schub“ für die Wirtschaft Bundeskanzler Olaf Scholz hat neue Beschlüsse zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur angekündigt. „Wir werden über die Möglichkeiten diskutieren, wie wir einen großen Schub in die Sache bekommen“, sagte der SPD-Politiker. Die deutsche Konjunktur könne „noch mehr Wachstum verkraften“, sagte er in Anspielung auf schlechte Wirtschaftsdaten. Es gehe darum, mit Gesetzen und weiteren Initiativen das Wachstum zu beleben. Scholz kündigte zudem einen verstärkten Kampf für den Bürokratieabbau an. Es werde viel darüber geredet, aber nicht immer seien Maßnahmen erfolgreich. „Das soll sich ändern.“ >> Lesen Sie hier: Nach der Sommerpause droht der Koalition wieder Ärger Das sogenannte Deutschland-Tempo beim Aufbau von Flüssiggas-Terminals soll auf alle Bereiche staatlichen Handels übertragen werden. Zudem wolle man in Meseberg über Künstliche Intelligenz reden, bei der es viel Potenzial in Deutschland gebe. Kanzler mahnt bessere Kommunikation in der Ampel-Koalition an Scholz rief die Ampel-Koalition zu besserer Kommunikation auf: „Wir haben eine sehr erfolgreiche Leistungsbilanz im letzten und diesem Jahr und es wäre natürlich gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstrategien dazu beitragen“, sagte er am Dienstag in Meseberg bei Berlin. „Ich habe das Gefühl, diese Klausur trägt dazu bei, dass das auch gut gelingen kann.“ Die zurückliegenden Monate der Regierungsarbeit waren von viel öffentlichem Streit vor allem über das Heizungsgesetz, aber zuletzt auch über die Kindergrundsicherung geprägt. Scholz hatte bereits mehrfach dazu aufgerufen, über Verhandlungen erst öffentlich zu sprechen, wenn die Ergebnisse vorliegen. Mehr: Kindergrundsicherung: Denkbar schlechtes Prozedere, aber ein Einstieg