Kommentar Der Soli ist ein Symbol für die Reformunfähigkeit in der Steuerpolitik

Statt den Solidaritätszuschlag als verkappte Reichensteuer fortzuführen, braucht es eine grundlegende Überarbeitung des Steuertarifs. Und wenn Gerichte den Weg ebnen - umso besser.

Am Dienstag wurde vor dem Bundesfinanzhof über die Zukunft des Soli verhandelt. Ende Januar soll eine Entscheidung folgen.

Berlin Wieder einmal soll die Justiz ein steuerpolitisches Problem lösen, weil die Politik dazu nicht in der Lage ist. Am Dienstag verhandelte der Bundesfinanzhof über die Frage, ob der Solidaritätszuschlag noch verfassungsgemäß ist. In einem Musterprozess des Steuerzahlerbundes wehrt sich ein Ehepaar dagegen, die Abgabe weiter zahlen zu müssen, obwohl der Solidarpakt II Ende 2019 ausgelaufen ist.

Letztlich wird wohl das Bundesverfassungsgericht diese Frage beantworten müssen. Karlsruhe hat in den vergangenen Jahren immer wieder als Reparaturbetrieb der Steuerpolitik gedient - sei es bei der Brennelementesteuer, der Erbschaftsteuer oder der Grundsteuer. Ob sich das beim Soli wiederholt? Die Chancen der Kläger beurteilen Verfassungsrechtler unterschiedlich.