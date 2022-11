 Kommentar: Die Energiehilfen der Regierung sind notwendig, aber keine dauerhafte Lösung

Die Strom- und die Gaspreisbremse lindern die größte Not bei Bürgern und Betrieben. Das darf weder die Sparanreize bei Verbrauchen senken noch den Elan der Politik, das Energieangebot zu steigern.

Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner mit dem Bericht der Expertenkommission Gas. (Foto: AP) Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner

Es ist schwer, den Überblick zu behalten bei der Flut an Vorlagen, mit denen die Bundesregierung ihre Entlastungspakete umsetzen möchte. Das gilt selbst für die Leitungsebenen der Ministerien, die mitunter am Anfang der Woche noch nicht wissen, was am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden soll. Im Akkord regelt die Regierung ihre Gas- und Strompreisbremse.

Die Bürger und Betriebe, denen geholfen werden soll, haben da längst den Überblick verloren, wer wann was von wem erstattet bekommt. Schon die vermeintlich einfachen Soforthilfen für den Dezember sind hohe Rechenkunst: Die Entlastung orientiert sich an der Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagzahlung im September zugrunde liegt. Ein Zwölftel davon muss mit dem Preis aus dem Dezember multipliziert werden.

