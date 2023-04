 Kommentar: Die FDP zeigt Kampfeslust

Jüngste Punktgewinne in der Koalition verleihen in Umfragen Auftrieb.

Bei der FDP ist die Stimmung besser als die Lage. Eine Wahl nach der anderen hat die Partei zuletzt verloren, aus zwei Landesparlamenten ist sie geflogen – und trotzdem war von Frust nur wenig zu spüren auf dem dreitägigen Parteitag der Liberalen. Kritik am Vorsitzenden und der Parteiführung gab es so gut wie gar nicht. Christian Lindner wurde mit stehendem Applaus und einem ordentlichen Ergebnis als Parteichef bestätigt.

In der Partei herrscht der Eindruck vor, dass man sich seit einigen Wochen berappelt hat. Grund ist der Koalitionsausschuss Ende März, bei dem die FDP einige Anliegen durchsetzen konnte, vom Autobahnausbau bis zum „Verbot des Verbrennerverbots“, wie es Lindner in seiner Rede nannte.

In der Folge konnten sich die Liberalen in den Umfragen stabilisieren. Die Parteiführung hatte nach der Niederlage bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl einen Sog nach unten befürchtet, stattdessen ging es aufwärts, die FDP liegt nun bei sieben bis acht Prozent – und damit ausreichend weit entfernt von der Fünf-Prozent-Todeszone. Dass sich die FDP gegen viele Anliegen der Grünen stemmt, wird von ihrer Kernwählerschaft honoriert.

Das weckt in der Partei den Wunsch nach mehr Konfrontation in der Koalition, wie auch auf dem Parteitag deutlich wurde. Wenn es ein Ventil für Regierungsfrust der Liberalen gab, dann war es die Debatte um den von der Ampel geplanten Heizungstausch.

Die Delegierten stimmten mit großer Mehrheit für einen Antrag, der verlangt, dass das Gesetz des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck im parlamentarischen Verfahren entschärft werden soll.

Erfolge der FDP bedeuten Niederlagen der Grünen – und umgekehrt

Das ist nicht nur eine Rückenstärkung für die FDP-Bundestagsfraktion, sondern auch ein Arbeitsauftrag. Und zwar kein einfacher. Nach den Niederlagen im Koalitionsausschuss dürften die Grünen künftig unnachgiebiger auftreten, sei es im Haushaltsstreit oder beim Heizungstausch.

So, wie sich die Ampelkoalition derzeit präsentiert, bedeuten Erfolge der Grünen immer auch Niederlagen für die FDP – und umgekehrt. Dass in diesem Jahr noch Landtagswahlen in Bremen, Bayern und Hessen bevorstehen, erhöht die Kompromissfähigkeit nicht gerade.

Lindner weiß um die angespannte Lage in der Koalition. In seiner Parteitagsrede markierte er die Positionen der FDP, verzichtete aber weitgehend auf Kritik an den Koalitionspartnern.

>> Lesen Sie hier: „Manches ist gegenwärtig nicht finanzierbar“ – Lindner ruft Ampel zum Sparen auf

Die Liberalen stehen nun vor einem ständigen Spagat zwischen Zugeständnissen, die das Ampelbündnis am Laufen halten, und Standhaftigkeit, damit ihr derzeitiger Stimmungsaufschwung nicht ein abruptes Ende findet.

Mehr: So pflegt die FDP ihr Mantra von der Steuersenkungspartei