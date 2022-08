Kommentar Dienstwagenprivileg: Reformieren ja, abschaffen nein

Die Rollenverteilung in diesem Konflikt ist klar: Auf der einen Seite stehen die Grünen, die schon immer gegen das Dienstwagenprivileg sind . Ihre Botschaft lautet: Wir streichen eine Subvention, die der Umwelt schadet und von der vor allem Besserverdiener profitieren, um mit den Einnahmen das Neun-Euro-Ticket für alle zu finanzieren.

Auf der anderen Seite steht die FDP, die sich erstens gegen eine Steuererhöhung für Millionen von Arbeitnehmern stemmt. Zweitens ist die Partei besorgt um die ohnehin unter Druck stehende deutsche Autoindustrie, die vom Dienstwagenprivileg stark profitiert.

Diese Ausgangslage bietet Grünen wie Liberalen beste Chancen zur parteipolitischen Profilierung. Eine sachgerechte Lösung macht das allerdings nicht einfacher. Denn die müsste mit dem Eingeständnis beginnen, dass die Sache nicht schwarz-weiß ist. Die derzeitige Regel zur Dienstwagenbesteuerung ist nicht perfekt. Doch sie ist auch nicht so schlimm wie gern behauptet.

Finanzminister Christian Lindner hat zumindest nicht ganz unrecht, wenn er in dem Begriff Dienstwagenprivileg eine Wertung sieht. Denn dieser suggeriert eine staatliche Bevorzugung, die es so krass nicht gibt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Worum geht es? Wer seinen Dienstwagen privat nutzt, muss diesen geldwerten Vorteil versteuern. Entweder er führt ein Fahrtenbuch, in dem er minutiös jede Fahrt dokumentiert. Oder er versteuert pauschal jeden Monat ein Prozent des Listenpreises. Kostet das Auto 50.000 Euro, werden also monatlich auf 500 Euro Steuern und Sozialabgaben fällig.

>> Lesen Sie hier: Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale, Flugverkehr: Diese Subventionen kosten den Staat viele Milliarden

Das Privileg besteht zunächst also vor allem in einer Vereinfachung, nämlich dem Verzicht auf die aufwendige Dokumentation jeder Autofahrt. Und schon deshalb ist die ersatzlose Streichung des Dienstwagenprivilegs, wie sie teilweise von den Grünen gefordert wird, keine sinnvolle Option. Die Folge wäre ein immenser bürokratischer Aufwand für Arbeitnehmer mit Dienstwagen und in den Finanzämtern, welche die Angaben prüfen müssen.

Inwieweit es für den Einzelnen teurer würde, hängt von der jeweiligen Konstellation ab. Studien deuten allerdings darauf hin, dass die meisten Arbeitnehmer mit der Ein-Prozent-Regel gut bedient sind. Oder anders: Sie können sich als Dienstwagen ein teureres Auto leisten, als wenn ihnen der Arbeitgeber die entsprechende Summe als Lohn auszahlen würde und sie den Wagen privat kaufen.

Insofern wird der Dienstwagenfahrer bevorzugt. Wie groß diese Subvention ausfällt, ist allerdings unklar. Selbst das Umweltbundesamt, ein scharfer Kritiker der Regelung, schätzt das Subventionsvolumen auf gerade mal 3,1 Milliarden Euro. Die grünen Träume, mit der Streichung des Dienstwagenprivilegs die Fortführung des Neun-Euro-Tickets finanzieren zu können, gehen also schon rechnerisch nicht auf.

Ohnehin sollte es in der Debatte um die Dienstwagenbesteuerung nicht darum gehen, wie der Staat Arbeitnehmer noch stärker zur Kasse bitten kann. Kritisch an der derzeitigen Regelung ist der Anreiz zu großen und damit häufig klimaschädlicheren Autos. Es spricht einiges dafür, dass sich viele Arbeitnehmer als Dienstwagen einen teureren Wagen gönnen, als sie es bei einem privaten Kauf tun würden. In Verbindung mit einer Tankkarte des Arbeitgebers gibt es dann auch noch den Anreiz, das Auto besonders viel zu fahren.

Hier könnte eine Reform ansetzen, indem sie die Klimabilanz eines Fahrzeugs bei der Besteuerung stärker berücksichtigt. Schon jetzt gibt eine Subvention für Elektroautos, die nur mit 0,25 beziehungsweise 0,5 Prozent des Listenpreises versteuert werden müssen. Ergänzend könnte es einen höheren Satz geben für schwere Benziner und Dieselautos mit hohem CO2-Ausstoß. Eine gut austarierte Reform könnte so auch die Transformation der Autoindustrie unterstützen.

Mehr: Der heimliche Deal im Kampf ums Dienstwagenprivileg