Kommentar In der Neubau-Notzeit braucht die Bauwirtschaft Impulse

Nach den Schlüsselbranchen Auto, Maschinenbau und Chemie rutscht nun auch die Bauwirtschaft immer tiefer in die Krise. Ein Alarmsignal für Politik und Gesellschaft.

Deutschland steckt in einer Neubau-Notzeit, meint Handelsblatt Autorin Heike Anger.

Dünne Luft, Kipppunkt, Abwärtsspirale – die Zuschreibungen für Deutschlands wichtigste Wirtschaftsbranchen werden immer drastischer. Jenseits der Frage, ob hier übertriebene Panik geschürt wird, ist in der Sache leider festzustellen: In der Automobilbranche, beim Maschinenbau und in der Chemieindustrie läuft es eher schlecht.

Damit schwächeln die drei großen Industriezweige der Republik. Dass nun auch noch die Bauwirtschaft immer tiefer in die Krise rutscht, muss alarmieren.

Die Autobranche steckt mitten in der Transformation hin zur Elektromobilität und Digitalisierung. Der Maschinenbau drosselte schon im vergangenen Jahr die Produktion um zehn Prozent. Vor allem die steigenden Energiekosten machen den Unternehmen zu schaffen. Die Chemieindustrie spricht von „dunklen Monaten“. Unternehmen wie BASF verlagern bereits Teile der Produktion ins Ausland.

Die Furcht vor einer Deindustrialisierung geht um. Und nun gerät mit dem Bau bereits die vierte Schlüsselbranche in Not.

Auftragsmangel und Insolvenz