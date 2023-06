Kommentar Ohnmächtig in der Strandbar

Wer die Gesellschaft besser machen will, muss zunächst einmal anpacken. Das geht am besten von den wichtigen Stellen des bestehenden Systems aus – und nicht im Sabbatical.

Die Frage darf erlaubt sein, ob die Work-Life-Balance-Ideologie so recht zu einer Gesellschaft passt. (Foto: dpa) Sommer im Liegestuhl

Düsseldorf Es trägt in den seltensten Fällen zur Verständigung zwischen den Generationen bei, wenn die Älteren den Jüngeren sagen, wie sie zu arbeiten, zu leben und zu denken haben. Das gilt erst recht, wenn es sich bei den Älteren um Menschen handelt, die Jahrzehnte des Wohlstandzuwachses erlebt haben, die den Jüngeren mit großer Wahrscheinlichkeit verwehrt bleiben werden.

Insofern ist es nicht nur geschmacklos, sondern zynisch, wenn Thomas de Maizière, ein älterer, konservativer Herr von 69 Jahren, der „Generation Z“ vorwirft lieber Champagner zu trinken als zu arbeiten. Der von den 20- bis 30-Jährigen fordert, doch bitte mal etwas für die Gesellschaft zu tun, anstatt Ansprüche zu stellen.

Es gibt also gute Gründe, dass die Vertreter der jüngeren Generation sich darüber aufregen, wie mein Kollege Roman Winkelhahn es an dieser Stelle am Montag verdienstvoll, wortgewaltig, aber nicht ohne Humor getan hat.