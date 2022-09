Konjunktur BDI-Chef rechnet mit massiver Rezession in Deutschland

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie erwartet einen starken wirtschaftlichen Abschwung, wegen der Energie-Krise. Deutschland muss Energie sparen.

„Wir rechnen damit, dass Deutschland in eine massive Rezession reinfährt.“ (Foto: dpa) Siegfried Russwurm

Berlin Die deutsche Industrie erwartet wegen der Energie-Krise ein tiefes Konjunkturtal. „Wir rechnen damit, dass Deutschland in eine massive Rezession reinfährt“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, am Dienstag beim Kongress des Verleger-Verbands BDZV in Berlin.

Es gehe jetzt darum, Energie zu sparen, wo es geht, um die Nachfrage zu senken. Zugleich müsse man auch mit allen Mitteln Strom produzieren, um das Angebot zu erhöhen.

Zentral seien sofortige Entscheidungen und praktische Schritte für eine möglichst große Verbreiterung des Stromangebots - „durch den schnellen Hochlauf von Stein- und Braunkohlekraftwerken, längere Laufzeiten der Kernkraftwerke und die maximale Nutzung der Potenziale erneuerbarer Energien“.

