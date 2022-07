Konjunktur Wie die Inflation Deutschland verändert

Verzichten, einschränken, Prioritäten setzen: Die Teuerung beeinflusst nicht nur den Konsum der Deutschen, sondern auch ihr Selbstverständnis. Eine Spurensuche.

Die Lebensmittelpreise in Deutschland steigen und steigen. (Foto: dpa) Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt

Berlin Ganz auf den Urlaub verzichten wollten sie nicht. Doch die üblichen zehn Tage Usedom, das war ihnen klar, sind dieses Jahr nicht drin. Herbert und Elke Schnabel haben lange mit sich gerungen. Am Ende wurde es ein Kompromiss: sieben Tage Usedom, Ferienwohnung, wenig auswärts essen. „Wir haben Angst, was noch kommt,“ sagt Elke Schnabel. „Wir möchten unsere Reserven nicht angreifen, deshalb schränken wir uns jetzt ein.“

Die Schnabels, beide 55, sitzen in ihrer Wohnung in Berlin-Lichtenberg und erzählen am Telefon, was die Inflation für sie bedeutet. Ihre echten Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Er ist Elektriker und Alleinverdiener. Sie haben schon immer sparsam gelebt, aber die Teuerung spüren sie deutlich.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen