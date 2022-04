Konsumbarometer Ukrainekrieg und hohe Inflation verunsichern die deutschen Verbraucher stark

Düsseldorf Die Stimmung ist schlecht. Nach dem ZEW-Konjunkturindex und dem Ifo-Geschäftsklimaindex ist nun auch das HDE-Konsumbarometer für April abgesackt. Der auf einer repräsentativen Verbraucherbefragung basierende Frühindikator fiel im Vergleich zum Vormonat um fast fünf Punkte und notiert nun mit 89,56 Zählern auf einem Allzeittief.

Der Indikator wird seit Anfang 2017 vom Handelsblatt Research Institute für den Handelsverband HDE berechnet. Der Index setzt sich aus mehreren Teilindikatoren zusammen, die entsprechend ihrer Bedeutung in das Barometer einfließen.

Sowohl die persönlichen Einkommenserwartungen als auch die Konjunktur- und Preiserwartungen der Verbraucher brachen zum April ein, teils noch stärker als zum Beginn der Coronapandemie vor zwei Jahren.

Die Sorge vor hoher Inflation ist derzeit so hoch wie noch nie – und das zu Recht. Das Statistische Bundesamt errechnete für März 7,3 Prozent Teuerung in Deutschland – und der Teuerungsschub scheint noch längst nicht beendet zu sein.

Laut einer Ifo-Umfrage planen derzeit so viele Unternehmen wie noch nie, ihre Preise in den kommenden drei Monaten anzuheben. Vor allem in den konsumnahen Branchen müssen sich die Menschen auf stark steigende Preise gefasst machen. Im Lebensmittel-Einzelhandel sind die Preiserwartungen auf 94 Punkte gestiegen, im übrigen Einzelhandel auf 68,2 Punkte und bei den konsumnahen Dienstleistern auf 64 Punkte. Diese Werte geben an, wie viel Prozent der Unternehmen per saldo ihre Preise erhöhen wollen.

Einzelhandelsverband sieht zweite Welle der Preissteigerungen

HDE-Präsident Josef Sanktjohanser betonte, „die zweite Welle an Preissteigerungen kommt, und die wird sicherlich zweistellig“.

Steigen die Preise schneller als die Einkommen, so sinkt die Kaufkraft der Verbraucher, und der Konsum droht zu sinken. Kurzfristig können die Verbraucher versuchen, solche Preissprünge über eine geringere Sparquote oder gar über die Auflösung von Rücklagen abzufedern.

Genau dies planen viele Verbraucher derzeit offenbar. Die Sparneigung sank deutlich und erreichte den tiefsten Stand seit Beginn der Umfrage für den HDE. Das stabilisiert tendenziell den Konsum.

Bei einzelnen Produkten kam es laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen Wochen gar zu Hamsterkäufen. Die Nachfrage nach Speiseöl war in der Woche vom 7. bis 13. März 2022 mehr als doppelt so hoch wie vor dem Krieg in der Ukraine, der Absatz von Mehl verdreifachte sich sogar – obwohl zahlreiche Einzelhändler die Abgabemengen begrenzten.

Wirtschaftsdaten sind bislang besser als die Stimmung

In starkem Kontrast zu der extrem schlechten Stimmung stehen die harten Wirtschaftsdaten der vergangenen Tage, die naturgemäß stets ein Blick in die Vergangenheit sind. Die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit sank im März weiter und ist nun wieder auf dem Niveau von Anfang des Jahres 2020, also von kurz vor Pandemieausbruch. Der Einzelhandelsumsatz legte im Februar gegenüber dem Vormonat real leicht zu, und Auftragseingang und Produktion im verarbeitenden Gewerbe stiegen im Januar an.

Die meisten Wirtschaftsforscher revidierten in den vergangenen Wochen zwar ihre Konjunkturprognosen nach unten. Doch für sich betrachtet sind die Vorhersagen, die zwischen 1,8 Prozent vonseiten des Sachverständigenrats und 3,1 Prozent vonseiten des IW-Halle liegen, gar nicht so schlecht.

Im gerade zu Ende gegangenen ersten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal zwar noch leicht gesunken sein. Im zweiten Quartal dürfte dann die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen die Wirtschaft deutlich beflügeln. Dem stehen zwar gesamtwirtschaftlich dämpfende Effekte infolge der hohen Energiepreise gegenüber. Allerdings hat sich die Bundesregierung mit ihren beiden Energiepreisentlastungspaketen bemüht, kurzfristig die direkten Folgen für die Verbraucher deutlich abzufedern – wenn auch um den Preis steigender Staatsschulden.

Nach Berechnungen der Bundesbank war bereits in den beiden zurückliegenden Jahren die Staatsverschuldung um 429 Milliarden Euro auf nunmehr knapp 2,5 Billionen Euro gestiegen; seit der deutschen Einheit hat sich deutsche Staatsschuld damit vervierfacht.

Dauerhaft wird sich die Bundesregierung also nicht mit immer neuen Schulden gegen die gesamtwirtschaftlichen Folgen der hohen Energiepreise stemmen können. Die Rechnung für die Deutschen wird folgen – früher oder später.

