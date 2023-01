Korruption Transparency International zeigt die korruptesten Länder der Welt

Der neue Korruptionsindex von Transparency International zeigt: Die skandinavischen Länder gehören zu den unbestechlichsten. In Deutschland sieht die Organisation weiter Defizite.

In Dänemark und Finnland gibt es laut dem Ranking am wenigsten Korruption. (Foto: dpa) Transparency-Korruptionsbericht

Berlin Schmiergelder, bezahlte Luxusurlaube, zwielichtige Absprachen: Im Kampf gegen Bestechung und Korruption kommen weltweit die Staaten kaum voran – einer Studie zufolge auch in Deutschland nicht.

Zwar halte sich das Problem hierzulande in Grenzen, erklärte die Antikorruptionsorganisation Transparency am Dienstag. Doch sie sieht auch in der Bundesrepublik erheblichen Verbesserungsbedarf, vor allem bei der Abgeordnetenbestechung.

Transparency International veröffentlicht jedes Jahr einen Korruptionsindex, ein Ranking von 180 Ländern weltweit. Gemessen wird der Grad der in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption.

Besonders die öffentlichen Sektoren der skandinavischen Länder zählen im internationalen Vergleich zu den transparentesten und unbestechlichsten. Dänemark und Finnland schneiden in dem jüngsten sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) am besten ab. Mit Schweden und Norwegen rangieren weitere nordische Staaten in den Top Ten. Deutschland belegt den neunten Platz.