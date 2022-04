Korruption Was das EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn bedeutet

Nach der Wahl in Ungarn geht die Europäische Union nun gegen das Land vor. Am Ende könnte Ungarn Milliarden Euro verlieren. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Berichte beschreiben detailliert, wie Ministerpräsident Viktor Orban sich, seine Familie und seine Freunde mit lukrativen Fördergeldern versorgt. (Foto: IMAGO/Belga) Viktor Orban

Brüssel In Ungarn und Polen sichern sich die Regierungen mit demokratiefeindlichen Reformen Macht und Geld. Sie haben sich so weit von den in der Europäischen Union üblichen Rechtsstaatsnormen entfernt, dass eine weitere Spaltung der EU möglich scheint.

In zähen Verhandlungen hat sich die EU-Kommission darum von den Mitgliedstaaten das Recht geben lassen, gegen einzelne Staaten in Form von Rechtsstaatsverfahren vorzugehen und Gelder zu streichen, wenn Länder die Vorgaben aus Brüssel nicht umsetzen. Nun hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt, das erste Verfahren dieser Art gegen Ungarn anzuschieben.

Was wird Ungarn vorgeworfen?

Es geht vor allem um Korruption. Nach einer Schätzung des Europäischen Rechnungshofes versickern vier Prozent der EU-Gelder für Ungarn in dunklen Kanälen. In den anderen EU-Ländern sind es selten mehr als ein Prozent. Berichte beschreiben detailliert, wie Ministerpräsident Viktor Orban sich, seine Familie und seine Freunde mit lukrativen Fördergeldern versorgt.

