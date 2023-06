Krankenhausreform „Viele Kliniken werden die Reform nicht mehr erleben“: Lauterbachs Treffen mit Ländern bleibt ohne Einigung

Der Gesundheitsminister äußert sich optimistisch, doch viele Fragen zur Reform sind weiter offen. Die Kliniken üben scharfe Kritik, zaghaftes Lob kommt aus der Opposition.

Von der Reform seien deutschlandweit 1719 Kliniken in Deutschland betroffen, sagte Lauterbach im Vorfeld der Gespräche im ZDF-„Morgenmagazin“. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Karl Lauterbach (SPD)

Berlin Eigentlich sollte von der Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und seinen Länderkollegen ein Signal der Einigkeit ausgehen. Der SPD-Politiker sprach von einem „Durchbruch“ bei seiner umstrittenen Klinikreform. Neben ihm standen die Gesundheitsminister aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg.

Wenige hundert Meter weiter, zur gleichen Zeit, trat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) vor die Kameras und machte deutlich, dass es so schnell keine Einigkeit geben werde. Die Gespräche seien überraschend konstruktiv gelaufen, sagte er – und schränkte ein: „In der jetzigen Form können wir der Reform aber nicht zustimmen.“

Worin sich die Länder am Donnerstag tatsächlich einig wurden und worüber sie im Detail noch verhandeln müssen, war auch nach den Pressekonferenzen nicht ganz klar. „Die Grundstruktur der Reform steht“, sagte Lauterbach. In 90 Prozent der Fragen sei man sich einig. „Ich bin überzeugt, dass wir noch zur Sommerpause finale Eckpunkte präsentieren können“, so der Minister.