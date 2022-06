Krankenkassen Lauterbach: Zusatzbeitrag soll 2023 um 0,3 Prozentpunkte steigen

Die gesetzliche Krankenversicherung für Millionen Deutsche wird teurer. Das kündigt der Bundesgesundheitsminister an.

Der Gesundheitsminister kündigt höhere Kassenbeiträge an. (Foto: dpa) Karl Lauterbach

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Beitragszahler stärker zur Kasse bitten, um die Finanzierungslücke in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu schließen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag, der derzeit bei 1,3 Prozent des Bruttoeinkommens liegt, soll um 0,3 Prozentpunkte angehoben werden, wie Lauterbach am Dienstag in Berlin bei der Präsentation der Eckpunkte für die Finanzreform ankündigte.

Gleichzeitig wälzte er die Verantwortung für die desolate Finanzlage auf seinen Vorgänger Jens Spahn (CDU) ab. „Die Bundesregierung hat die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen in einem sehr schwierigen Zustand vorgefunden“, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf den erwarteten Fehlbetrag in Höhe von 17 Milliarden Euro. „Ich habe dieses Defizit im wesentlichen von meinem Vorgänger geerbt.“ Leistungskürzungen schloss Lauterbach aber aus.