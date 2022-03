Krisenbewältigung Nie wieder „Osterruhe“ – Wirtschaftsverbände präsentieren Zehn-Punkte-Papier mit Lehren aus der Coronakrise

Auf Bitten der Bundesregierung haben die Spitzenverbände Vorschläge vorgelegt, wie künftige Krisen besser gemeistert werden können. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Digitalisierung.

Berlin Es ist jetzt knapp ein Jahr her, dass Angela Merkel vor die Kameras trat und die Bürger persönlich um Verzeihung bat. Die Idee, den Gründonnerstag und den Karsamstag zu Ruhetagen zu machen, um Kontakte einzuschränken und so die dritte Coronawelle zu brechen, sei nicht zu Ende gedacht gewesen, sagte die damalige Bundeskanzlerin. Zu viele offene Fragen von der Lohnfortzahlung bis zur Lage in den Geschäften hätten sich in der Kürze der Zeit nicht klären lassen.

Die wieder abgeblasene „Osterruhe“ ist nur das augenfälligste Beispiel dafür, dass die deutsche Coronapolitik vielfach der Methode „Versuch und Irrtum“ folgte. Das ist auch wenig überraschend, sah sich die Bundesrepublik doch zum ersten Mal mit einer Gesundheitskrise dieses Ausmaßes konfrontiert.

