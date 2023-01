Überfüllte Notaufnahmen, gestresstes Personal: Karl Lauterbach hat zu viel Ökonomisierung als Ursache für die Misere der deutschen Krankenhäuser identifiziert – doch die Probleme liegen woanders.

In den Krankenhäusern ist die Lage schon länger angespannt – jetzt gibt es einen Reformversuch. Kliniken am Limit

Zu viele Kliniken und oft mittelmäßige Qualität bei enormen Kosten – die Krankenhäuser in Deutschland sind am Limit. Ab 2024 soll ein groß angelegtes Reformgesetz Abhilfe schaffen.

Kern der Revolution: Die Abrechnungen nach Fallpauschale sollen zurückgedrängt und die Kliniken in drei Versorgungsstufen eingeordnet werden.

Der Vorstandsvorsitzende des kirchlichen Klinikbetreibers Agaplesion, Markus Horneber, fürchtet: Durch die Reform werden in vielen Kliniken wichtige Abteilungen schließen müssen. Was er stattdessen vorschlägt, lesen Sie hier.

Maximilian Adelung kennt die tödlichen Seiten des deutschen Krankenhauswesens. Adelung ist Fachanwalt für Medizinrecht in München, und die Menschen, von denen er berichtet, haben das System nicht oder nur knapp überlebt. Kürzlich befasste sich Adelungs Kanzlei mit dem Fall eines Mannes, der am offenen Bauch operiert wurde, während aus der Lüftungsanlage über ihm Wasser heruntertropfte. Die Flüssigkeit lief in die Wunde und verunreinigte das OP-Besteck, der Mann starb an einer Blutvergiftung.

